萬年清電廠廢水除硼貢獻 1月營收年增141%

萬年清（6624）公告1月營收2,718.3萬元，較去年同期成長141%。

公司表示，營收主要來自於台灣南部優質電廠排煙脫硫廢水除硼處理工程案的貢獻，顯示近年來積極佈局電廠排煙脫硫廢水除硼處理工程案已見成效。

萬年清表示，台灣南部優質電廠排煙脫硫廢水除硼處理工程案於今年1月完成全廠廢水試車，廢水處理系統處理效率可以符合硼濃度小於5mg/l的環保要求，待2月中旬完成功能測試驗收程序，此案即可結案驗收，為萬年清處理低濃度新興污染物-硼去除實績再添一例，且未來可應用在許多燃煤電廠、汽電共生廠廢水的處理，隨著政府環保稽核力道增強，在除硼廢水處理市場上具有領先優勢，可望增添營運成長動能。

萬年清過去主要隨集團客戶拓展海外市場，包括跟著客戶進入越南、印尼、泰國、尼加拉瓜、賴索托、柬埔寨、墨西哥及中國大陸等市場，近三年聚焦的市場除台灣外，還包括中國大陸、越南及印度等，並隨著政府新南向政策，藉由參展及貿訪團形式積極拓展海外市場，累計去年共參與9項大型專業展，主要國家包含中國大陸、台灣、印度、泰國、越南及以色列及4次貿訪團，包含印度、巴基斯坦、波蘭及土耳其。

此外，萬年清表示，目前正積極與世界水回收獨步技術的以色列廠商洽談合作，進軍龐大水回收市場，持續進行全球布局。