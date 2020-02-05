麗豐-KY去年稅後純益14.32億元 EPS 18.02元

麗豐-KY(4137(4)日因臺灣證券交易所要求，重訊公告2019年度自結財報營運成果，2019年全年合併營收為新台幣51.39億元，稅後純益14.32億元，稅後每股純益(EPS)18.02元，年增率分別為12％、17％、17％，凸顯2019年集團整體營運不受大陸經濟成長放緩影響，公司整體業務開發、行銷策略、內部管理優化等，全面向穩健布局的成效已逐步展開，同時也奠定麗豐集團穩坐大中華美容保養市場龍頭的地位。

麗豐-KY指出，公司營運上難免受到工作天數減少及疫情的影響，但評估美容消費的需求雖會遞延但不會消失，因此麗豐-KY所有高層主管在疫情發展的時期全部在家隨時待命，透過電子通訊方式規劃各種業務、管理上的因應措施和方案，面對疫情的衝擊，選擇積極應對、提前準備、期望將影響程度降至最低。

為配合湖北武漢的新型冠狀病毒感染肺炎後續防疫措施，麗豐-KY的大陸地區主營通路配合當地所在政府的規定，包括克麗緹娜集團管理總部、微碩生產、哲美培訓、新美力電商後勤等均於2月10日全面復工，對於疫情影響比較不嚴重的部份克麗緹娜美容連鎖加盟店也會同步開店經營，經統計湖北及溫州地區的克麗緹娜加盟店數占比約8％，目前克麗緹娜武漢分公司及溫州分公司的員工至今仍未傳出任何病例。

麗豐-KY進一步表示，目前公司首重穩固店家的向心力，於2月10日開工後，將會先全面清查各地區加盟店的狀況，並給予適當的輔導及協助，公司已經制訂一連串特殊時期的業務支持計劃，包括教導各加盟店針對後續恢復營運的各種措施，嚴謹落實店面環境定時消毒、清潔、配戴口罩、測量體溫等，短時間內將受到疫情影響外出消費的人流，公司適時推出加盟店內和消費者都可在居家上使用的護膚品及精油、艾蘊、巴部農天然鹼性水、生髮烏髮等產品，另外也加大新美力電商通路的業務推動和促銷，公司也會密切關注疫情的發展，希望透過大家共同的努力讓疫情能盡早控制。

展望2020年，麗豐-KY憑藉著各方面優質穩健的管理基礎，即使目前受到外在因素而造成影響，但相信隨著疫情的控制及社會氛圍的穩定，公司的經營、運作將持續保持嚴謹、審慎、樂觀的處事態度來面對，期望將短期不確定因素影響降到最低，創造穩定的成果。