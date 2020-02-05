經濟解析／武漢肺炎疫情延燒 防疫概念股還可以買嗎？

武漢肺炎疫情仍在延燒，相關防疫概念股漲勢稍止，陸續出現下挫的表現，包括口罩、清潔用品股甚至有回挫至跌停的情況，證券分析師張陳浩表示，根據SARS時的經驗，防疫概念股在第一波漲勢休息回檔之後，仍會有新一波的漲勢，但主要是隨著疫情的發展而定，並沒有基本面的支撐，並不建議搶買。

法人表示，搶買防疫題材股，要提防「急上急下」，尤其是口罩等產業，在口罩瘋搶熱潮過了之後需求就會下來，到時候再便宜的口罩也可能沒人要買，現在的需求只是暫時性居多，加上政府統一徵收的政策，獲利也可能不大，到底值不值得搶進相關股，值得仔細考量。

武漢肺炎疫情爆發以來，防疫股包括口罩、清潔用品、疫苗、耳溫槍等都出現一波漲勢，不過連兩個交易日下來，陸續出現下跌回檔的表現，今日包括花仙子、南六、新麗等收在跌停價位，毛寶盤中也曾跌停，終場下跌、美吾髮也收黑。

口罩股部分則是表現不同調，美德醫療-DR持續 漲停鎖死最強、恆大（1325）收31.5元，漲幅6.06%、康那香則是累紅翻黑，盤中震盪終場收18.65元，跌幅3.11%；疫苗廠國光生收紅、製藥的永信、生達、中化等收紅，但杏輝收黑。

統計2003年上半年SARS發生時期口罩、清潔用品、製藥股的獲利發現，恆大、中化由虧轉盈；康那香、生達、杏輝、毛寶則是正成長；但永信、新麗、美吾髮、花仙子上半年獲利則是較前一年度同期衰退；不過，2003年全年獲利部分則出現變化，僅美吾髮及毛寶呈現衰退，中化由虧轉盈，其餘則是年獲利成長。

張陳浩表示，從2003年SARS時的經驗來看，防疫概念股漲勢主要是隨著疫情的發展變動，在第一波衝完之後回檔，如果疫情持續，可能又有一波漲勢，買不買防疫股與基本面無關，主要是受到疫情的連動。