親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

桃園首例！男子武漢回來 限居家檢疫卻趴趴走開罰

武漢台人「老弱婦孺」沒先撤？ 名單有玄機引網怒火

經濟解析／武漢肺炎疫情延燒 防疫概念股還可以買嗎？

2020-02-05 16:18經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

武漢肺炎疫情仍在延燒，相關防疫概念股漲勢稍止，陸續出現下挫的表現，包括口罩、清潔用品股甚至有回挫至跌停的情況，證券分析師張陳浩表示，根據SARS時的經驗，防疫概念股在第一波漲勢休息回檔之後，仍會有新一波的漲勢，但主要是隨著疫情的發展而定，並沒有基本面的支撐，並不建議搶買。

法人表示，搶買防疫題材股，要提防「急上急下」，尤其是口罩等產業，在口罩瘋搶熱潮過了之後需求就會下來，到時候再便宜的口罩也可能沒人要買，現在的需求只是暫時性居多，加上政府統一徵收的政策，獲利也可能不大，到底值不值得搶進相關股，值得仔細考量。

武漢肺炎疫情爆發以來，防疫股包括口罩、清潔用品、疫苗、耳溫槍等都出現一波漲勢，不過連兩個交易日下來，陸續出現下跌回檔的表現，今日包括花仙子、南六、新麗等收在跌停價位，毛寶盤中也曾跌停，終場下跌、美吾髮也收黑。

口罩股部分則是表現不同調，美德醫療-DR持續 漲停鎖死最強、恆大（1325）收31.5元，漲幅6.06%、康那香則是累紅翻黑，盤中震盪終場收18.65元，跌幅3.11%；疫苗廠國光生收紅、製藥的永信、生達、中化等收紅，但杏輝收黑。

統計2003年上半年SARS發生時期口罩、清潔用品、製藥股的獲利發現，恆大、中化由虧轉盈；康那香、生達、杏輝、毛寶則是正成長；但永信、新麗、美吾髮、花仙子上半年獲利則是較前一年度同期衰退；不過，2003年全年獲利部分則出現變化，僅美吾髮及毛寶呈現衰退，中化由虧轉盈，其餘則是年獲利成長。

張陳浩表示，從2003年SARS時的經驗來看，防疫概念股漲勢主要是隨著疫情的發展變動，在第一波衝完之後回檔，如果疫情持續，可能又有一波漲勢，買不買防疫股與基本面無關，主要是受到疫情的連動。

張陳浩表示，目前疫情的情況可能沒有想像中嚴重，個人預估，如果現在的潛伏期階段可以控制，疫情成長率的高峰期可能在元宵節就到了，之後呈現成長率下滑的情況，或許可能在暑假就落幕，到時，被延後的消費將會爆發，包括手機、航空、餐飲等可能出現消費潮；不過，對於防疫概念股及現在受害嚴重的觀光股等，長線來看都不建議買進。

資料來源：CMoney
資料來源：CMoney
分享

疫情口罩

延伸閱讀

武漢肺炎疫情升溫 分析師估衝擊大立光首季營收

影／多一片是一片 民眾愛心募口罩贈台中警

口罩限購「貼護墊」省用量？ 醫：自己心安而已

健保藥局口罩實名制明上路 嘉義縣有藥局不參加...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

防疫概念股熄火 花仙子、亞諾法股價翻黑

2020-02-04 23:42

商億陸廠 延至18日復工

2020-02-04 23:41

華固1月營收近4億 年減23％

2020-02-04 23:40

石化原料跌價 業者兩樣情

2020-02-04 23:40

台塑四寶 補貨行情落空

2020-02-04 23:40

瑞智 全年銷售目標不變

2020-02-04 23:38

麗豐 去年每股賺18.02元

2020-02-04 23:31

熱門文章

台股四利多 大戶撿便宜

2020-02-04 23:55

PCB族群跌深反彈 外資：抄底時間到！

2020-02-04 19:13

PCB廠不斷鏈 股價強彈

2020-02-04 23:32

賀鳴珩看台股...短空長多

2020-02-04 23:54

台股跌深反彈 PCB族群回神

2020-02-04 19:10

聯發科 本季業績估減一至二成

2020-02-04 23:48

防疫概念股熄火 花仙子、亞諾法股價翻黑

2020-02-04 23:42

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top