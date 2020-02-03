永冠配合防疫 復工日延後至2月17日

永冠今日表示， 本公司大陸生產據點分別位於廣東東莞、浙江寧波、江蘇吳江、江蘇溧陽，大陸生產據點目前並無任何員工有發現感染個案，公司已密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情狀況，並隨時掌握各地廠區營運可能因公共衛生管制所造成的影響。

永冠指出，本公司大陸生產據點原配合所在地政府復工規定暫延至2月10日始全面開始復工。現考量配合所在地政府防疫政策，另因公司員工多為外地人員，復工後仍會有因從春節居住地返回工作所在地交通受阻、外來人口需自行隔離二週等不可抗力因素，故公司為配合防疫工作及考量員工健康安全為第一首要條件，復工日延後至2月17日，視疫情後續發展再做適當調整。