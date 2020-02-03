觀光股雪上加霜 美食、王品股價創歷史新低

中國湖北省武漢市「2019新型冠狀病毒」肺炎疫情延燒，除湖北省外，浙江疫情也上升，衝擊觀光股中的中概族群，指標股美食-KY（2723）開盤即跳空跌停，股價創下歷史新低，並跌破百元關卡，跌停委賣掛千餘張。另外，王品（2727）、雅茗-KY（2726）也延續跌勢，王品盤中股價來到63.6元，也創歷史新低。雅茗-KY早盤股價來到56.4元，也直逼前波低點。另一方面，今年因應寒假延長造成暑假縮短，法人認為，這將不利旅行社、休閒渡假型飯店第三季業績表現。

上市櫃觀光類股今日仍是盤面空方標把，上市觀光類股指數盤中來到84.04點，跌幅逾5%，跌幅仍居傳產類股之冠。法人表示，疫情後續發展未明，觀光產業受影響的持續期間無法確定，是市場持續看衰主因。

不過，即便疫情來勢洶洶，仍有觀光股持續進行布局。雅茗-KY宣布與在大陸逾百所大學院校已有布局的團膳企業攜手，合資成立「上海檬奇奇餐飲管理公司」， 旗艦品牌「快樂檸檬」將快速進入大陸大學校園內餐廳及學校外周邊門店，以每年 30~40 家速度展店 ，進一步擴張市占率。

雅茗-KY表示，大陸武漢肺炎疫情確診人數逐漸增加，也影響民眾至商場等人聚集處意願，連帶影響零售業營運，但 上海檬奇奇成立後的 展店重心為大學校園與周邊門店，消費主力族群為學生 屬於剛性需求， 並不會受到商場人潮減少的影響，反而在疫情未降溫前還能維持一定的營運動能。