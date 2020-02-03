疫情延燒 宅經濟概念股受惠 富邦媒股價近5年新高

武漢肺炎來勢洶洶，目前中國疫情處於爆發階段，台灣則人人自危，有減少外出活動和消費的趨勢，盤面上除了防疫相關概念股，宅經濟概念股也開始受關注。今日包括富邦媒（8454）、統一超（2912）兩檔高價百貨貿易股股價皆在紅盤有撐，富邦媒盤中股價來到316元，漲幅3.2%，股價創2015年4月以來新高；統一超早盤股價一度來到304元，漲幅近2%，股價在紅盤之上震盪。

法人表示，武漢肺炎若持續延燒，勢必影響民眾外出活動及消費的意願，相對受惠的族群則是宅經濟，雖然目前全台武漢肺炎確診病例不多，且未形成社區感染，尚不致影響多數消費者原有的消費習慣，但未來的疫情發展尚未明朗，宅經濟商機有機會逐漸發酵。

富邦媒表示，本波受到疫情和農曆春節假期帶動，「宅」商機噴發。近一個月麻將與桌遊買氣成長1.5倍；電玩成長亦達4成。今年「折疊電動款」麻將桌人氣最夯；「益智型」親子桌遊嶄露頭角成熱銷商品；而電玩則根據Nintendo Switch及SONY PS4兩大電玩主機分別展現出「多人同樂」與「單人殺時間」兩路趨勢。此外，肺炎疫情持續延燒，也帶動口罩銷售暴增，尤以過濾效果佳的醫用口罩及N95口罩為最。