政府擴產能口罩概念股漲到上游去？新纖漲停 遠東新揚

因應武漢肺炎防疫需求，政府擬以近2億元新建60條口罩產線，引發市場對上游原料的樂觀預期，買盤今日搶進紡織股的新纖（1409），早盤在大單狂敲下，急拉攻上漲停價12.75元，並在漲停價位鎖住逾7,000張委買，成交量逾1.2萬張。另外，遠東新（1402）早盤也一度獲買盤急拉，使股價由黑翻紅，一度來到29.25元，漲幅3.7％。

市場主要看好，全球不織布產品的使用纖維原料中，人造纖維占85%，天然纖維佔15%，其中以聚酯纖維占最大的使用比例。紡織業包括遠東新與德國科德寶集團合資成立的科德寶遠東，主要生產聚酯紡粘不織布，另外，遠東新也有生產不織布產品用的短纖用棉。而新纖為不織布公會成員，市場也看好其短纖棉在不織布產品的需求增加下將受帶動。

不過，兩家公司均表示，此波受口罩需求帶動受惠程度很低。遠東新表示，科德寶遠東是合資公司，且主要生產的不織布非口罩用，而是以車用市場為主，另外包括室內設計、鞋材、過濾材等。遠東新部份短纖用棉雖也用於衛材，但是主要應用在尿布、衛生棉等產品，並沒有口罩相關。