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樺晟轉型有成 股價逆勢抗跌

2020-02-03 11:35經濟日報 記者張家瑋／即時報導

連接線廠樺晟（3202）轉型有成，今年持續受惠於綠能事業帶動工程材料業績成長，加上電腦換機需求帶動線材出貨量增，法人預估樺晟今年營收優於去年表現，挑戰雙位數成長。今日股價逆勢抗跌，盤中一度至19.9元，漲幅8.7%。

由於電腦線材毛利低，營運成本居高不下，樺晟過去幾年呈現獲利不盡理想的狀態，因應整體經濟環境及產業結構變化，樺晟前幾年決定調整公司營運策略方向，專注於產業升級、轉型及產品研發創新與銷售。

工程材料為該公司重點發展項目，樺晟與世紀鋼合資的樺晟世紀離岸風塔鋼構股份有限公司，標得台中港離岸風電重件碼頭18餘公頃土地20年租用權，將發展離岸風電業務，目標於2020年第四季完工後，將可開始生產離岸風機塔架及水下基礎設施，帶動樺晟在鋼材上的出貨。

另外，受惠於全球兩大處理器龍頭英特爾及超微今年將推出高階CPU與GPU，引爆今年電競筆電的換機潮，PC／NB OEM廠預期今年可望出現雙位數出貨成長，有助於樺晟在線材出貨上的成長。

樺晟持續金融支付系統建置與跨境金融服務的合作，已與重要策略夥伴進行系統平台開發測試中，除金融系統平台外，更進軍東南亞國家之金融服務業務，於柬埔寨合資公司取得該國首張信託公司執照，未來將著手經營柬埔寨信託市場。

離岸風電電競筆電柬埔寨

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