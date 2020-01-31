陽明2月董事會 將討論新任總經理、財務長人事案

陽明2月董事會將討論新任總經理、財務長人事案。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

陽明海運（2609）在春節假期前夕22日發布重訊，總經理、財務長及策略長全面更動，這對於任何一家上市公司來說都是一件大事情，何況是國內老牌海運公司；據了解，2月董事會將討論新任總經理、財務長人事案，傳出董事會最快於下周舉行。

陽明海運在大家都準備要開心過年的前夕，董事會在1月21日做了一個重大決議，22日正式公告一口氣更換了三位專業經理人，包括總經理、策略長、財務長引起市場嘩然。

這次大調動的理由是懲處10年前陽明簽訂兩艘船舶售後租回附買回案件；許多業界人士及學者專家對於追溯十年前的決策進行懲處，驚呼這是「事後諸葛」。

據了解，這個事件是追究10年前陽明與國內、國外的租賃公司辦理售後回租2艘8千箱（20呎櫃）貨櫃船，當時約定租約到期可用約半價買回，因認為附加條款有解釋爭議，造成租約到期陽明不買回船舶需提列和解金。

業界專家就指出，雖然這件事情21日陽明董事會已經正式投票通過，就市場上能了解到的訊息，對這件事情的決策，還是很驚訝；因為這10年之間海運市場變化實在很大，就像大家從來沒有料想到，全球前七大的韓進海運會倒閉，也沒有人想到有一天超大型的型船舶能通過巴拿馬運河；更有想到10年前最熱門8千TEU的船舶，現在變成最不好用的船型，成為燙手山芋船價崩趺。

學者也表示，10年是一個很長的時間，用現在來推論過去，並沒有考量這10年來的時空變化，不要說專業經理人，就算是經營者的決策，也無法準確100%的確評估10年環境變化；這10年來船舶技術不斷精進，不管是裝載數量、省油耗都全面升級，1.3、1.8及2萬TEU的超大型的船舶持續推出，讓船舶市場大型化成為新格局。

尤其，近年來的造船技術精進、導入更多先進科技技術後，船舶的油耗量大降，當1.3萬TEU的新船油耗量跟8千TEU的船舶相比是一樣的，能用1.3萬TEU來載運為什麼要用8千TEU的船舶，全面扭轉市場需求，8千TEU的船舶立即失寵；許多船公司也因應環境改變，全面加緊腳步訂造超大型貨櫃輪。

再加上，近年來遠東區間市場的需求，有些新興國家也無法停靠8千TEU的船舶，造成現在貨櫃輪市場己經呈現M型化，4、5千TEU的小型船舶跟1.3萬TEU的大型貨櫃輪當道，7、8千TEU的船舶完全失去競爭力。

業界也指出，不只是貨櫃輪有這樣的急速變化；以超大型的油輪來說，曾經大家搶破頭要租船，油輪也紅極一時，每個業界都在比誰有超大型油輪，誰又能想到，隨著油價走低後，超大型的油輪船價、租金同步大跌。

業界就不諱言的指出，當時陽明簽約的時空背景已經很難去細究，但可以肯定，當時8千TEU的船舶是當紅熱門船舶，簽約過程如果符合規定，用現在的時空環境來檢視過去，並且追究責任，對於所有專業經理人來說，都不是一個厚道的處置方式。