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防疫需求大增 口罩廠年後產線最新進度

2020-01-30 18:16經濟日報 記者陳書璿／即時報導

武漢肺炎疫情升溫，國內新型冠狀病毒確診案例暴增為9例，民眾對於防疫相關物資需求，幾大口罩廠年後產線狀況大解析。目前產量最大的台灣彩色口罩廠CSD中衛則表示，年後產能恢復，滿載可達一天60萬片，平均一天可生產約3千盒口罩，一盒20~50片不等。由於中衛以內銷為主，其中又以醫院供貨為優先，希望能盡全力供貨各通路。

恆大表示，雖然公司有6條產線可生產口罩，但有2條在大陸，恐怕回不來台灣，以目前在台的4條產線每日3班制生產，最多可以生產48萬片。恆大主要是銷售口罩不織布材料，平常沒有銷售通路，此次為因應國內疫情極需，將配合經濟部政策，全力趕工力拼政院每日徵購400萬片口罩數量。

而康那香則表示，目前訂單已經滿到6月底7月初，以目前兩條產線來看，每日最多可以生產20萬片。不過，由於康那香主要銷售通路以大型賣場為主，為因應疫情湧入的大量訂單，近期公司正整備廠內舊機台，最快2月中以後可望投產，預計屆時日產量將可達40萬片。

康那香也表示，由於國內除台灣彩色口罩廠CSD中衛之外，並無專門生產口罩的廠商，多半是銷售不織布材料，主力銷售產品皆非口罩，因此不管是產線增加，或改為三班制生產的人力問題，都有一定的難度需要克服。雖然，目前全台口罩日產量足夠內需使用，但國人恐慌搶購的心態，短時間恐怕很難解。

口罩

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