親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

大S老公汪小菲買1萬個口罩助台灣　網友大讚：兩岸一家親

受疫情衝擊…台股重挫近700點收11,421 創最大跌點紀錄

武漢肺炎疫情未平 艾美特-KY醫療新品獲客戶追加新單

2020-01-30 13:06經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

因應武漢肺炎，艾美特-KY（1626）指出，位於中國大陸深圳及九江的工廠，統一延後至2月10日復工，湖北籍員工返廠後，將進行七日自行隔離，2月出貨將與客戶與相關單位協調遞延，目前訂單未受影響。

此外，艾美特相準醫療需求，於2019年首度跨足醫療市場，與客戶共同開發專利醫療用「氣窗屏幕問診桌」，2019年底完成開發，已在小量生產。近期中國大陸爆發武漢肺炎疫情，艾美特今（30）日指出，年後來自廣東的重要客戶，馬上追加約500台訂單，預計將銷售至中國醫療體系通路。

艾美特表示，此款氣窗屏幕問診桌，運用艾美特風扇設計原理設計而成的醫療級新品，產品上面氣孔有空氣吹出，形成氣窗，出風口風速均勻，風速2.5m／s，並帶有HEPA濾網過濾，有效去除PM2.5，此新產品能隔離、阻斷醫師與患者間的直接接觸，能有效避免疫情的擴大傳播，終端售價為人民幣2萬5,000元（約新台幣10.8萬元）。

艾美特董事長史瑞斌表示，自接任董事長以來，致力改善公司的獲利，從2019年毛利穩定成長獲得證明，而新產品開發一直是艾美特不斷創新與發展的目標，預計此醫療級新品，將會對上半年營收做出貢獻。

「氣窗屏幕問診桌」運用艾美特風扇設計原理設計而成的醫療級新品，產品上面氣孔有空氣...
「氣窗屏幕問診桌」運用艾美特風扇設計原理設計而成的醫療級新品，產品上面氣孔有空氣吹出，形成氣窗，阻斷醫師與患者間的直接接觸，能有效避免疫情的擴大傳播。圖／艾美特提供
分享

艾美特疫情

延伸閱讀

屋馬燒肉“拒收”！有中國旅遊史顧客「暫不提供...

武漢肺炎分布 湖北浙江廣東病例數排前3

台股跌逾670點 政院：市場預期心理 國安基...

武漢肺炎延後開工 南亞塑膠工廠受衝擊

相關新聞

石化業新增產能多 產業隱憂

2020-01-30 00:19

石化業 迎庫存回補潮

2020-01-30 00:19

日友、可寧衛 拓事業版圖

2020-01-30 00:19

鋼價走高 類股添利多

2020-01-30 00:19

2020旺年股盤點／營建續增溫 原物料迎反彈

2020-01-29 13:42

2020旺年股盤點／東京奧運倒數 概念股暖身起跑

2020-01-29 13:42

聲寶、禾聯碩 衝智慧家電

2020-01-28 22:11

熱門文章

武漢肺炎疫情影響…金鼠年開紅盤 台股跌逾450點

2020-01-30 09:11

台股開紅盤 外資三劇本應變

2020-01-30 01:07

金鼠開紅盤 台股重挫近700點創最大跌點紀錄

2020-01-30 13:41

債券ETF看漲 這類ETF估漲最「兇」

2020-01-29 21:12

台股鼠年紅盤暴跌逾540點 失守11600

2020-01-30 09:53

台股跌逾670點…政院：市場預期心理 國安基金尚不進場

2020-01-30 13:00

年報亮眼族群 抗震

2020-01-30 01:07

台股盤中跌逾500點 國安基金：正常能量釋放

2020-01-30 09:53

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top