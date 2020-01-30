武漢肺炎疫情未平 艾美特-KY醫療新品獲客戶追加新單

因應武漢肺炎，艾美特-KY（1626）指出，位於中國大陸深圳及九江的工廠，統一延後至2月10日復工，湖北籍員工返廠後，將進行七日自行隔離，2月出貨將與客戶與相關單位協調遞延，目前訂單未受影響。

此外，艾美特相準醫療需求，於2019年首度跨足醫療市場，與客戶共同開發專利醫療用「氣窗屏幕問診桌」，2019年底完成開發，已在小量生產。近期中國大陸爆發武漢肺炎疫情，艾美特今（30）日指出，年後來自廣東的重要客戶，馬上追加約500台訂單，預計將銷售至中國醫療體系通路。

艾美特表示，此款氣窗屏幕問診桌，運用艾美特風扇設計原理設計而成的醫療級新品，產品上面氣孔有空氣吹出，形成氣窗，出風口風速均勻，風速2.5m／s，並帶有HEPA濾網過濾，有效去除PM2.5，此新產品能隔離、阻斷醫師與患者間的直接接觸，能有效避免疫情的擴大傳播，終端售價為人民幣2萬5,000元（約新台幣10.8萬元）。