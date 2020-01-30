和泰車蘇純興看好國內車市 挑戰市場全方位第一

開春第一天，國內汽車銷售一哥和泰車（2207）展望2020年，受貿易戰、民間消費動能、汰舊換新政策最後一年等因素影響，和泰汽車總經理蘇純興說：「我看不到市場不好的理由。」

旗下代理TOYOTA、 LEXUS及 HINO跟國瑞汽車一起共同發表對於今年汽車市場展望；預估2020年汽車市場規模要比去年成長，可望來到45萬台，小型車販賣目標設定為14.6萬台，其中TOYOTA 12.4萬台，LEXUS 2.2萬台，市佔率32.5%。

蘇純興今天表示，2019年台灣汽車總市場登錄台數來到43.9萬台，較前年小幅成長約1%。和泰汽車代理的品牌皆創下亮眼的銷售成績，TOYOTA與LEXUS兩品牌全年登錄台數為14.18萬台，創下銷售歷史次高佳績，蟬聯18年台灣車市銷售冠軍。

其中，2019年改款的ALTIS、RAV4更持續蟬聯國產車與進口車雙料冠軍；另外，豪華車品牌LEXUS以登錄2.22萬台再創市場新高，其中NX、UX、RX三款SUV主力車系也搶進豪華車前五名的，而HINO大型商用車的販賣成績也達成市場10連霸。

和泰汽車預估2020年汽車市場規模要比去年成長，可望來到45萬台。和泰汽車今年小型車販賣目標設定為14.6萬台，其中TOYOTA 12.4萬台，LEXUS 2.2萬台，市佔率32.5%，另商用車目標為8千台，挑戰成為商用車新世代霸主。