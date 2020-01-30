和泰車蘇純興：2020 我看不到市場不好的理由

車市龍頭和泰車總經理蘇純興今（30）日表示，對於2020的車市「我看不到市場不好的理由。」

蘇純興表示，和泰汽車預估2020年汽車市場規模要比去年成長，可望來到45萬台。和泰汽車今年小型車販賣目標設定為14.6萬台，其中TOYOTA 12.4萬台，LEXUS 2.2萬台，市佔率32.5%，另商用車目標為8千台，挑戰成為商用車新世代霸主。

TOYOTA/ LEXUS/ HINO總代理和泰汽車及國瑞汽車發表今年汽車市場展望與集團企業營運重點。

蘇純興表示：2019年台灣汽車總市場登錄台數來到43.9萬台，較前年小幅成長約1%。和泰汽車代理的品牌皆創下亮眼的銷售成績，TOYOTA與LEXUS兩品牌全年登錄台數為14萬1,891台，創下銷售歷史次高佳績，蟬聯18年台灣車市銷售冠軍，2019年改款的ALTIS、RAV4更持續蟬聯國產車與進口車雙料冠軍；LEXUS以登錄2萬2,295台再創市場新高，其中NX、UX、RX三款SUV主力車系也搶進豪華車TOP5名次裡，而HINO大型商用車的販賣成績也達成市場10連霸。