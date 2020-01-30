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艾美特醫療新品氣窗屏幕問診桌 因應疫情客戶追加訂單

2020-01-30 11:44經濟日報 記者張義宮／即時報導

艾美特今日指出，推出醫療新品「氣窗屏幕問診桌」，近期因受武漢肺炎疫情影響，人人自危，醫療相關用品獲得極大關注。艾美特指出，因應疫情年後客戶追加數百台訂單。

年前艾美特與客戶共同開發一款專利醫療用「氣窗屏幕問診桌」，運用艾美特風扇設計原理設計而成的醫療級新品，產品上面氣孔有空氣吹出，形成氣窗，出風口風速均勻，風速2.5m/s，並帶有HEPA濾網過濾，有效去除PM2.5，此新產品能隔離、阻斷醫師與患者間的直接接觸，能有效避免疫情的擴大傳播。

此新產品2019年底已經進行生產，因應疫情年後客戶追加數百台訂單，終端售價約人民幣25,000元，預計將在全中國醫療體系中販售，將對疫情的傳播做出貢獻。

艾美特董事長史瑞斌表示，自接任董事長以來，致力改善公司的獲利，從2019年毛利穩定成長獲得證明，而新產品開發一直是艾美特不斷創新與發展的目標，預計此醫療級新品將會對上半年營收做出貢獻。

因應疫情艾美特工廠延遲至二月十日復工，湖北籍員工返廠後將進行七日自行隔離，二月出貨將與客戶與相關單位協調，目前訂單未受影響。

艾美特(艾美特-KY) 2019年第三季財報，合併營收18.69億元，毛利19.12%，營業利益-400萬元 (2018年-1億)，本期淨利0.05億元，每股盈餘0.03元 (2018年為-0.93)，財務狀況也獲得具體的改善，資產負債比率下降至66.08% (去年同期70.24%)，股東權益報酬率為15.58% (2018年為-6.61%)。

艾美特疫情

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