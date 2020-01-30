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疫情衝擊 觀光股近10檔跌停、類股指數創10年新低

2020-01-30 11:01經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

武漢肺炎疫情春節期間在中國大陸擴散，台觀光局公告停止出團中國，衝擊國內旅行社業績，加上疫情蔓延到世界各國幾乎都有確診病例，觀光人口瞬間緊縮，民間消費轉趨保守，衝擊國內飯店、餐飲業，觀光股今日在大盤崩跌之際扮演空方靶心，早盤有近10檔跌停。

包括旅行社股雄獅（2731）、易飛網（2734）因大陸團取消造成股價跌停，咖啡、茶飲股因布局中國市場門市被迫延後開工，美食-KY（2723）、六角（2732）、雅茗-KY（2726）股價也倒地，另外飯店餐飲股華園（2702）、高野（2736）、新天地（8940）因住房率恐下滑以及部份春酒婚宴取消或暫緩也見跌停。在類股幾乎全倒的衝擊下，上市觀光類股指數盤中來到90.85點，跌幅高達7.8%，跌幅居各類股之冠，並創2009年3月以來新低位置。

美食-KY表示，中國大陸市場約1/4門市將延後開業日期，未來將持續配合公部門防疫政策，在員工及消費者健康獲得保護情況下，讓生產營運有序進行。雅茗-KY表示，中國大陸市場約有1/3門市受到衝擊影響，王品則是大陸全數門市延後開工。有餐飲業者預估，雖然之後門店將陸續開工，但疫情影響消費信心，疫情的影響時間恐拉長至一季，對首季營運保守看待。

至於旅行社，也面臨取消出團的處境，雄獅表示，大陸各地景區為因應武漢肺炎採取關閉措施，防範疫情的擴散，於春節期間出團旅客，經全團旅客同意提前返台，未產生的景點門票、住宿及餐費退費將於年後陸續協助旅客退費或轉團。本次疫情截至2/29，預估合併營收影響數約2.6億元。鳳凰也表示，大陸團取消計1月25日至2月29日約50團，共760人，希望藉轉團或保留延後出發，以降低損失。

疫情餐飲業觀光

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