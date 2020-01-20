武漢疫情升溫 防疫概念股齊漲停

中國武漢疫情升溫，除了新增病例之外，也在日本、泰國發現境外移入的確診案例，隨著大陸春運即將展開，疫情可能擴及到大陸全境，引發各國持續關注，在疫情升溫及冬季流感好發期、年節大掃除等因素下，防疫概念股成為盤面上的重點族群，今(20)日包括毛寶（1732）、康那香、恆大都在早盤漲停鎖死，美德醫療-DR則是一開盤就攻上漲停。

武漢新增17例新型冠狀病毒肺炎病例；目前日本和泰國共發現三名境外移入的確診案例，英國倫敦帝國學院全球傳染病分析中心推估，武漢當地感染病例恐超過1,700例，武漢之外，上海和深圳也都出現疑似案例。

武漢目前累計62例，其中兩例死亡、治療中重症8例，19例出院，密集接觸者維持762例，大多已排除感染，82人還在追蹤中；大陸春運即將展開，疫情可能擴散到大陸全境，全球持續高度關注中。

武漢疫情升溫，帶動台股防疫族群大漲，毛寶、恆大、康那香股價從去年底就開始上漲，主要生產口罩用不織布的恆大、康那香、生產清潔用品的毛寶股價持續上漲，今日都是開高走高攻上漲停，毛寶以16元開高一路拉升至漲停16.15元鎖死，漲停追價買單3,103張，股價創2015年6月來高點。

康那香以13元開高後同樣攻上漲停13.2元鎖死，漲停追價買單5,081張，股價創去年2月以來高點；恆大以20.1元開高走高至漲停20.35元鎖死，漲停追價買單1,521張，股價創2017年6月以來高點。

法人表示，目前是冬季流感高峰期，帶動口罩等防疫用品需求增加，另外，年前大掃除則是清潔用品需求旺季，加上武漢疫情，推升防疫概念股的漲勢。