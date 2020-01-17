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精誠跨界 攻運動科技

2020-01-17 09:59經濟日報 記者何佩儒／台北報導

精誠（6214）總經理林隆奮昨（16）日表示，精誠已從傳統的系統整合（SI）角色，升級成生態圈（Xi）整合者，積極經營跨界生態圈，今年首度跨入運動科技生態圈，爭取運動市場商機。看好企業數位轉型AI化市場持續成長，對今年營運看法樂觀。

精誠去年營收220億元，創歷史新高。精誠昨（16）日號召超過40家運動科技與運動休閒生態圈夥伴，舉辦「Power of X，善變力」運動生態大展暨趨勢論壇，吸引超過1,300人、800家企業參與。

精誠表示，去年營收衝上歷史新高，主要動能來自金融業的數位轉型需求，包括行動支付帶動的消費金融末端設備等大型專案、行動開戶解決方案等。此外政府數位轉型投資在機房共構、異地備援、光纖骨幹暨網路設備以及前瞻基礎建設計劃等大型專案陸續驗收認列，以及科技業、零售流通業客戶在數位轉型的投資成長。

商研院調查指出，國內運動產業商機約1,000億元，推估未來五到十年這股運動商機仍將持續延燒。林隆奮指出，傳統的SI以基礎建設、硬體為主，Xi則是要運用軟體及大數據來帶動行銷力，橫向整合生活產業，例如運動就是生活產業的一環。今年是奧運年，精誠已投資數家公司搶攻相關商機，例如負責檢測奧運設備安全性的安華聯網公司就是投資對象之一。

在此波企業數位轉型AI化浪潮帶動，林隆奮也看好台灣軟體業在未來十年內，將會有市值上千億元的公司，整體產業有機會成為兆元產業。為了實踐跨界大連結的生態整合，精誠內部也打破組織，進行橫向溝通，由不同事業部一起認養一個市場，一起分攤費用開拓業務。

昨天的運動生態大展現場規劃「活動」、「活樂」、「活力」與「活用」四大展區，吸引逾千人到場體驗百種應用情境，包括透過3D虛擬或擴增實境、空間感知等技術，在室內就能跟全球車友於紐約市區單車飆速的ZWIFT競速體驗，以及結合雲端AI計算、大數據等科技應用，幫助改進揮拍姿勢的智慧球拍、協助監測生理與騎乘路線數據的智慧運動眼鏡，還有透過數據科學精準評估爆發力、平衡、柔軟度、敏捷性和肌耐力，協助提升運動表現的數位科技健身房。

生態精誠

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