貨櫃輪三利多加持 長榮、陽明營運報喜

貨櫃輪三利多加持營運報喜！長榮（2603）、陽明及萬海開春以來最大的喜訊，首先中美洲的巴拿馬運河，面臨極端氣候衝擊水位過低，運河管理局調整船隻吃水深度上限，被迫對貨船的承載量祭出限制。

再來，環保考量，港口全面檢查貨櫃輪祭出罰款，發生有錢找不到地方加低硫油加窘境，船舶變相減量；第三，歐洲線運價比旺季時大漲近五成。

對於貨櫃輪來說，眼前的最大利多，當然是歐洲線的運能開始恢復平衡、運價回升，遠東到歐洲市場的運價不只是比去年旺季還好，價格還翻到1千美元以上，平均漲幅達50%，而且對於航商來說，遠東-歐洲線，只要在800美元以上都是獲利情況，對於業者來說，歐洲線的運價回升，是立即性的大利多。

最近全球開始關注巴拿馬運河面臨缺水危機，乾旱正在威脅著巴拿馬運河，2019年巴拿馬運河的乾旱程度在過去70年中排名第5，巴拿馬當局也正在努力保障運河的運營。

也因為供應巴拿馬運河水源的加通湖水位降到歷史低點，隨著這條運河今年以來一直傳出缺水窘境，限制船舶的吃水深度，讓原本1.2、1.3萬TEU的超大型貨櫃輪，不在能裝載這麼多貨櫃，怕船身太重會出現船舶擱淺，或是太重造成船舶損傷，間接影響到運能供給量，使得美東航線的艙位更加吃緊，進一步造就這波遠東-美東的運價比7、8月旺季還好。