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東陽去年稅前淨利23.97億元 稅前EPS 4.24元

2020-01-15 08:54經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

東陽（1319）2019年自結累計稅前淨利 23.97 億元，稅前EPS 4.24元，若排除兩期匯兌則較2018年同期累計成長5%。

東陽2019年12月自結合併稅前淨利 1.3億元。若排除12月匯兌損失4,301萬元則成長8%。2019年全年自結累計合併稅前淨利為 23.97億元，若排除兩期匯兌，則較2018年同期累計成長5%，稅前EPS 4.24 元。

東陽總裁吳永祥表示，今年要集中精力，強化集團競爭力，OEM、AM並進發展，提供水性塗裝及電鍍品等更具利基的產品，站穩汽車零組件市場。

東陽EPS

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