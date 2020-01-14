美食-KY股價勁揚拉觀光指數 華園、高野仍跌停鎖死

市場擔心選後兩岸關係持續惡化，觀光股成為眾矢之的，不過，曾因總統蔡英文造訪美國洛杉磯當地門市而股價崩跌的美食-KY（2723）今（14）日則為觀光股的亮點，在買盤護航下，盤中股價來到134元，漲幅逾4%，支撐上市觀光類股指數勉力撐在紅盤之上。

另一方面，選前被視為韓國瑜概念股的高野、華園則持續跌停，其中，高野跌停價位鎖住逾千張，賣壓沈重。過去以經營陸客市場為主的寶得利也續重挫。

美食-KY去年營收231.77億元，年減3.92%，公司表示，由於新台幣對人民幣及美金雙雙強勢升值，壓抑新台幣營收表現。

展望今年，美食-KY大陸市場持續推動門市及產品年輕化、美國不斷拓展營運版圖、台灣也推出新型態門店，三大市場衝刺營收的策略明確。

美食-KY表示，85ºC進軍內華達州、奧勒岡州二個全新市場，加上目前的加州、德州、華盛頓州，營運版圖不斷擴大，公司也宣示深耕美國市場的策略，持續看好當地營收成長的潛力。

寶得利受到陸客來台減少衝擊，公司積極轉型，並斥資億元拓展兩岸餐飲事業；公司表示，目前經營旅遊及購物店為主，但受到政治因素影響，營運起伏相當大，尤其近來兩岸關係不佳，陸客來台人數大幅減少，衝擊台灣觀光市場，也因此另闢海外市場，切入高端餐飲，與「潮江春」合資成立「春江潮」，地點選在深圳平安國際金融中心大廈的。

寶得利指出，平安國際金融中心大廈是深圳最高大樓，也是中國第二高、世界第四高大樓，具有旅遊特色的觀光地標，並能吸引當地辦公客層，餐廳預計在2020年3月中旬開幕。