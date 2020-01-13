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南港去年稅前每股賺1.62元 三年新高

2020-01-13 17:50經濟日報 記者曾仁凱／台北即時報導

南港（2101）今天公告去年自結財報，全年稅前盈餘13.53億元，比起前年的3.4億元大幅成長2.97倍，創下三年新高，換算每股稅前盈餘達1.62元。

不過因為旺季已過，外加碰上歐美耶誕節、感恩節長假，南港去年第4季稅前盈餘1.59億元，比第3季縮水61.6%，略低於預期。

南港去年獲利突飛猛進，除了匯兌及權益法認列等業外助攻，本業方面，公司朝向「高值化」發展的策略奏效，南港投入開發高端競技胎、新世代冬季用胎、特殊越野胎、防穿刺胎、及高效能四季胎等含金量高的新產品，成功拉升公司獲利能力。另外去年碳黑、廉子布等輪胎主要原料價格都下跌，也幫助南港成本壓力減輕。

不過目前法人最關注的還是南港的業外，旗下世界明珠舊廠開發案十年磨一劍，今年元旦已正式對外公開銷售，成為台北東區門戶指標。

在此之前，南港世界明珠已經與聯強國際簽約，成功售出部分辦公大樓，另外也已售出部分豪宅，光是潛銷期的總銷售金額已經達到150億元。未來的開發進度？以及開發利益會如何認列？成為法人關注的頭號焦點。南港後天（15）將召開法說會，由名譽董事長林學圃親自主持，將對公司今年展望有進一步說明。

世界明珠財報

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