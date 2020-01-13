親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

打倒騙子獨裁者? 伊朗「誤擊謊言」激起的反政府大抗爭

行政院傍晚內閣總辭 蔡英文已請蘇貞昌留任

太和-KY去年合併營收10.13億元 年減24.13％

2020-01-13 16:06經濟日報 記者陳書璿／即時報導

化妝品製造廠太和-KY(4136)於今日公布 2019 年12 月合併營收 0.75 億元，受惠於主要客戶拉貨力道增溫，尤其在中國本土化妝品品牌客戶新訂單的添翼下，貢獻 12 月營收較上月增加 25.93％；惟 2019 年受大環境發展條件嚴峻影響，累計2019 年全年合併營收為新台幣 10.13 億元，較 2018 年度減少 24.13％。

近年來中國化妝品市場發生結構性改變，眾多中國本土化妝品企業快速崛起，尤其在電商平台與代工廠的合作也創造上游製造商轉型的機會，太和-KY 表示，2019 年對於集團整體財務業務之發展帶來嚴峻的考驗，從客戶營收比重來看，內銷中國本土化妝品品牌客戶與外銷國際知名化妝品品牌客戶分別為 46.87％與 53.13％，且皆較 2018 年度營收減少，可見全球化妝品市場正歷經重新洗牌的態勢。

太和-KY 已於去年第3季調整集團內部業務接單策略，成功爭取到名創優品及中國本土化妝品品牌新客戶、新訂單，有機會於今年第一季起陸續貢獻整體產能利用率，為 2020 年整體營運注入強勁的成長活水。

太和-KY 進一步表示，近期集團摘下中國化妝品工商首腦會議暨 2019 化妝品報社年會「2019 中國化妝品製造商 TOP10」的殊榮頭銜，凸顯出集團在化妝品生產領域的品控及客戶廣度等層面深受各專業機構、品牌商與渠道商等高度的信賴及認可，堪稱實至名歸。目前太和-KY 積極拓展化妝品新品牌客戶、並強化與客戶共同開發新品設計，憑藉擁有萬種彩妝護膚配方優勢、包裝工藝不斷推陳出新、高穩定度產品質量及國際認證等競爭優勢，每年針對春夏秋冬四季推出不同色彩與工藝系列的產品，持續引領化妝品產業最新「潮」流，以高競爭力拓展集團於市場的占有率表現，創造太和集團訂單良好的能見度。

展望 2020 年第1季，雖適逢農曆新年、工作天數較少影響整體營收表現，但太和-KY 看好在中國本土化妝品品牌客戶出貨業績陸續展現，有望帶動中國地區的營收比重拉升，挹注集團整體營運新一波成長的動能，再者，太和-KY 也致力落實嚴控各項費用支出、優化組織架構及生產效能等重要策略的執行，有望效益逐步展開，精進集團整體毛利率及營運表現。

營收

延伸閱讀

韓台觀光類股今天一大漲一重挫 都跟陸客有關

他被推銷刷78萬保養品 用1年提告拿回12萬

板橋大遠百迎來百億業績 五大「億」級美妝放榜

抽驗網購化妝品 新北揪17件違規

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

業績3喜 和泰車豐年慶

2020-01-13 14:25

漢翔創高湧壓 收平交差

2020-01-13 14:25

政策股慶祝行情開跑 世紀鋼等風電股強漲

2020-01-13 12:51

去年營收創新高 和泰車股價衝高漲幅3%

2020-01-13 11:37

醫美股新布局 佐登醫美診所拼倍增 羅麗芬新品牌注新血

2020-01-13 11:35

廷鑫扣件材料與皮件成今年雙動能 估第二季出貨拉升

2020-01-13 11:35

長榮鋼鐵登興櫃 股價大漲40%

2020-01-13 11:33

風電吸睛 新光鋼、世紀鋼股價靚

2020-01-13 10:47

創意股價彈升 挑戰258元季線關卡

2020-01-13 10:44

政治利空？觀光股全倒 寶得利、華園、國賓等多檔跌停

2020-01-13 10:19

隆大建案齊發 獲利俏

2020-01-12 22:39

鋼價走揚 鋼鐵股營運利多

2020-01-12 22:39
看更多

熱門文章

三大外資唱旺 台股將上演慶祝行情

2020-01-12 23:24

八外資：台積股息上看11元

2020-01-13 00:23

「驚喜可能提早到」選後台股行情 拚飛越高點

2020-01-13 00:15

金融、半導體面板 選後亮點

2020-01-12 23:23

營收三增股 多頭新指標

2020-01-12 23:14

8K TV夯 群創、友達受惠

2020-01-12 22:40

政治利空？觀光股全倒 寶得利、華園、國賓等多檔跌停

2020-01-13 10:19

記憶體、電動車鏈 外資挺

2020-01-12 22:50

營收三增股／玉山金、台新金 犀利

2020-01-12 23:14

高鐵、台達電 四檔熱

2020-01-12 22:55

獲利亮眼股 聚焦

2020-01-12 22:50

南亞科看旺 法人喊買

2020-01-12 22:40

鋼價走揚 鋼鐵股營運利多

2020-01-12 22:39

台積電周四法說 法人五問

2020-01-13 00:21

台股謝票行情 終場大漲88.77點收12,113

2020-01-13 13:55

營收三增股／第一金、鈊象 法人挺

2020-01-12 23:14

營收三增股／泰碩、立凱 營運向上

2020-01-12 23:13

神腦數位創新 強攻5G

2020-01-12 22:41

蘋概三王領漲 台股開盤上漲44.96點

2020-01-13 09:15

太醫去年EPS 估7.35元

2020-01-12 22:47

家登 今年獲利 拚新高

2020-01-12 22:40

四大題材助攻 亞系外資看好台股指數目標12,830點

2020-01-13 12:17

營收三增股／海悅、總太 建案熱銷

2020-01-12 23:13

大選過後觀望氣氛消散 法人：台股有望放量

2020-01-13 08:55

龍巖 去年每股賺6.05元

2020-01-12 22:42

南亞科營運看成長法人喊買 今股價強勢

2020-01-13 11:43

隆大建案齊發 獲利俏

2020-01-12 22:39

台股收漲88.77點 三大法人買超124億元

2020-01-13 15:13

華通、緯創 選逾100天

2020-01-12 22:55

一周盤前解析／CES題材、政策受惠股 靚

2020-01-12 22:50

總統大選後 這家公股券商董座喊出台股衝13,000點

2020-01-13 15:36

興櫃九尖兵 上周漲逾10%

2020-01-12 22:51

綠「贏」概念股 連線慶祝

2020-01-13 14:25

超微助陣 祥碩股價攀上歷史新高

2020-01-13 11:32

政策股慶祝行情開跑 世紀鋼等風電股強漲

2020-01-13 12:51

長榮鋼鐵登興櫃 股價大漲40%

2020-01-13 11:33

第一類接觸 ／聚和多元化 翻新動能

2020-01-12 22:44

風電吸睛 新光鋼、世紀鋼股價靚

2020-01-13 10:47

選後憂兩岸旅遊緊縮 觀光股今多檔跌停板

2020-01-13 14:33

12月營收創兩年新高 環宇-KY喜迎回溫行情

2020-01-13 09:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top