太和-KY去年合併營收10.13億元 年減24.13％

化妝品製造廠太和-KY(4136)於今日公布 2019 年12 月合併營收 0.75 億元，受惠於主要客戶拉貨力道增溫，尤其在中國本土化妝品品牌客戶新訂單的添翼下，貢獻 12 月營收較上月增加 25.93％；惟 2019 年受大環境發展條件嚴峻影響，累計2019 年全年合併營收為新台幣 10.13 億元，較 2018 年度減少 24.13％。

近年來中國化妝品市場發生結構性改變，眾多中國本土化妝品企業快速崛起，尤其在電商平台與代工廠的合作也創造上游製造商轉型的機會，太和-KY 表示，2019 年對於集團整體財務業務之發展帶來嚴峻的考驗，從客戶營收比重來看，內銷中國本土化妝品品牌客戶與外銷國際知名化妝品品牌客戶分別為 46.87％與 53.13％，且皆較 2018 年度營收減少，可見全球化妝品市場正歷經重新洗牌的態勢。

太和-KY 已於去年第3季調整集團內部業務接單策略，成功爭取到名創優品及中國本土化妝品品牌新客戶、新訂單，有機會於今年第一季起陸續貢獻整體產能利用率，為 2020 年整體營運注入強勁的成長活水。

太和-KY 進一步表示，近期集團摘下中國化妝品工商首腦會議暨 2019 化妝品報社年會「2019 中國化妝品製造商 TOP10」的殊榮頭銜，凸顯出集團在化妝品生產領域的品控及客戶廣度等層面深受各專業機構、品牌商與渠道商等高度的信賴及認可，堪稱實至名歸。目前太和-KY 積極拓展化妝品新品牌客戶、並強化與客戶共同開發新品設計，憑藉擁有萬種彩妝護膚配方優勢、包裝工藝不斷推陳出新、高穩定度產品質量及國際認證等競爭優勢，每年針對春夏秋冬四季推出不同色彩與工藝系列的產品，持續引領化妝品產業最新「潮」流，以高競爭力拓展集團於市場的占有率表現，創造太和集團訂單良好的能見度。

展望 2020 年第1季，雖適逢農曆新年、工作天數較少影響整體營收表現，但太和-KY 看好在中國本土化妝品品牌客戶出貨業績陸續展現，有望帶動中國地區的營收比重拉升，挹注集團整體營運新一波成長的動能，再者，太和-KY 也致力落實嚴控各項費用支出、優化組織架構及生產效能等重要策略的執行，有望效益逐步展開，精進集團整體毛利率及營運表現。