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醫美股新布局 佐登醫美診所拼倍增 羅麗芬新品牌注新血

2020-01-13 11:35經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

醫美股佐登-KY（4190）、羅麗芬-KY（6666）去年營收皆創歷史新高，展望今年，雙雙啟動新布局。佐登-KY表示，大陸「佐登微爾」醫美診所2020年將由目前的四間倍增至八間，會員數力拚翻三倍成長，同時也將首度在台灣開設醫美診所。羅麗芬-KY表示，新零售品牌伊姿佰EasyBio於去年底上線，預估將為今年帶來可觀業績。

佐登-KY總經理陳佳琦表示，佐登妮絲今年將採「多元布局」、「穩健展店」、「市場拓展」，並以「會員深耕」為基礎、擴大產業服務模式。藉由與台中榮總的合作，加強美容服務與醫療保健的合作，並提升美容師對醫療知識的了解，再則持續強化生美與醫美的整合，深耕醫美市場的戰略布局，啟動兩岸醫美診所成立計劃，在長沙、杭州、南寧、天津等城市拓點，也將首度插旗台灣市場，首店將落腳台中。

陳佳琦表示，去年第四季佐登妮絲與大陸「佐登微爾」醫美中心攜手合作，執行精準行銷策略、強化人才培訓、獲利效應開始發威。「會員客製落地計畫」將生美會員忠誠度擴及醫美品牌，邀請每月經常回店的2.8萬名生美會員體驗醫美課程，深化會員關係，增加品牌黏著度，為會員量身打造雙美循環課程，同時也掀起新一波醫美商機。

羅麗芬-KY表示，近年來化妝品受到消費者習慣改變，走向年輕化、科技化、智慧化，公司亦開始進入轉型期。新零售品牌伊姿佰（EasyBio）於去年12月上線。線上通路有天貓店、京東店等品牌商城；線下有旗下既有約4,000家美容院通路及重新擴大招商的實體店，並且搭配明星、網紅直播帶貨、於微博、抖音、小紅書、今日頭條等社交媒體APP推廣，看好可為2020年帶來可觀業績。

展望2020年，羅麗芬-KY表示，公司明星產品持續熱銷，養生品牌「綺易康」深入健康養生領域，客製化的「私人定制」服務強化高端客戶品牌忠誠度等。2020年在產品銷售成長與平均毛利率提高的期待下，有助全年業績穩定成長。

醫美佐登妮絲

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