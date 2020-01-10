禾聯碩去年營收57.86億元 創成立以來新高

家電業股王禾聯碩（5283）去年12月營收4.32億元，年增25.2%、月增12%，累計去年營收達57.86億元，年增8.6%，創下成立以來新高；今年在新產品量子點液晶電視、空調、冰箱、洗衣機及小家電等出擊下，目標業績有5%至10%成長。

禾聯碩表示，去年12月月增、年增均有增長，主因有變頻冷暖空調持續成長，小家電在尾牙熱銷，以及冰箱及洗衣機均有成長助益。

昨日禾聯碩股價收在108元，上漲2元，是家電業唯一股價有百元俱樂部的業者；去年前三季每股純益（EPS）9.26元，亦是家電業的獲利王。

展望今年的營運，禾聯碩強調，液晶電視進入量子產規格的新世代，推出新款的量子點電視有50、55、58、65四個大尺寸，搶攻春節、尾牙等企業採購及消費者客廳的需求，今年還將增加75吋的超大尺寸，進軍豪宅市場。

禾聯碩在高雄和發工業區的冰箱工廠進入投產，以自製冰箱搶攻市場大門。禾聯碩指出，第一批以92公升出發，打入個人化需求，接著還有200、560公升二個機種，符合中大型容量的市場。

和發工業區是禾聯碩在高雄的大本營，兼具南部的營運、物流中心，土地、建物、生產線總投資額4.7億元，將成為今後拓展冰箱市場有力的生產據點。

禾聯碩強調，新產品部分，直立及滾筒洗烘脫洗衣機、冰櫃、大空間的變頻空調等，在今年業績中均將扮演重要角色，特別是液晶電視、空調在國產品牌中，要持續維持第一大的目標。

小家電亦成為禾聯碩業績穩定成長的來源，品項超過200種，主力產品有DC風扇、電暖器、一級能效的空氣清淨機、除濕機、手持式吸塵器，以及多達六款的掃地機器人。去年在DC風扇、電暖器均賣出台灣市場名列前茅的佳績。