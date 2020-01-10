親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

蔡英文選前之夜現場破15萬人 人潮擠爆外溢到道路

直播／韓國瑜選前之夜不到半小時 主辦單位：已破10萬人

禾聯碩去年營收57.86億元 創成立以來新高

2020-01-10 18:03經濟日報 記者張義宮／台北即時報導

家電業股王禾聯碩（5283）去年12月營收4.32億元，年增25.2%、月增12%，累計去年營收達57.86億元，年增8.6%，創下成立以來新高；今年在新產品量子點液晶電視、空調、冰箱、洗衣機及小家電等出擊下，目標業績有5%至10%成長。

禾聯碩表示，去年12月月增、年增均有增長，主因有變頻冷暖空調持續成長，小家電在尾牙熱銷，以及冰箱及洗衣機均有成長助益。

昨日禾聯碩股價收在108元，上漲2元，是家電業唯一股價有百元俱樂部的業者；去年前三季每股純益（EPS）9.26元，亦是家電業的獲利王。

展望今年的營運，禾聯碩強調，液晶電視進入量子產規格的新世代，推出新款的量子點電視有50、55、58、65四個大尺寸，搶攻春節、尾牙等企業採購及消費者客廳的需求，今年還將增加75吋的超大尺寸，進軍豪宅市場。

禾聯碩在高雄和發工業區的冰箱工廠進入投產，以自製冰箱搶攻市場大門。禾聯碩指出，第一批以92公升出發，打入個人化需求，接著還有200、560公升二個機種，符合中大型容量的市場。

和發工業區是禾聯碩在高雄的大本營，兼具南部的營運、物流中心，土地、建物、生產線總投資額4.7億元，將成為今後拓展冰箱市場有力的生產據點。

禾聯碩強調，新產品部分，直立及滾筒洗烘脫洗衣機、冰櫃、大空間的變頻空調等，在今年業績中均將扮演重要角色，特別是液晶電視、空調在國產品牌中，要持續維持第一大的目標。

小家電亦成為禾聯碩業績穩定成長的來源，品項超過200種，主力產品有DC風扇、電暖器、一級能效的空氣清淨機、除濕機、手持式吸塵器，以及多達六款的掃地機器人。去年在DC風扇、電暖器均賣出台灣市場名列前茅的佳績。

禾聯碩家電

延伸閱讀

警察臨檢驚見「後車廂有人」 男子為載冰箱將老...

還在用鋁箔紙包剩菜？營養師不建議這麼做

瞄準尾牙季！燦坤3C「指定家電買10送1」超...

聯發科智慧冰箱應用 免開冰箱門知內容

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台泥董座張安平：今年展望仍謹慎

2020-01-10 14:44

忠孝大院季末拉尾盤／國揚爆量攻高

2020-01-10 14:44

去年12月營收+27％／廣華股價報喜

2020-01-10 14:44

台塑4寶 年終4.94個月+2萬元

2020-01-10 14:44

國光生技12月營收攀峰 續獲國際新約

2020-01-10 13:09

國泰股利ETF跌向淨值 再爆新大量

2020-01-10 11:47

旭東去年營收創歷史新高 新年擴廠迎大單

2020-01-10 10:26

三壽險 上月虧損

2020-01-10 01:11

中信、新光、合庫金 獲利創高

2020-01-10 01:09

程泰：工具機春燕來了

2020-01-09 23:44

12月營收／廣華下滑7％ 劍麟勁揚8％

2020-01-09 23:40

2019營收／佐登+4% 搶陸醫美商機

2020-01-09 23:40

豐泰 去年寫二大驚奇

2020-01-09 23:40

台船認列匯損、罰款 虧17億

2020-01-09 23:40

機器人夯 上銀、盟立進補

2020-01-09 23:39

CES展 雷虎新品吸睛

2020-01-09 23:39

元大金去年獲利205.69億創新高 每股稅後純益1.76元

2020-01-09 16:28

合庫金去年大賺176.1億元、EPS 1.33元 歷史新高

2020-01-09 20:46
看更多

熱門文章

中信、新光、合庫金 獲利創高

2020-01-10 01:09

國泰股利ETF跌向淨值 再爆新大量

2020-01-10 11:47

合庫金去年大賺176.1億元、EPS 1.33元 歷史新高

2020-01-09 20:46

配息1.66元 國泰股利ETF漲停

2020-01-10 01:18

台股可望有謝票行情

2020-01-09 23:52

三壽險 上月虧損

2020-01-10 01:11

大選前夕百億買盤神救援 台股上漲54點收12,024

2020-01-10 13:52

五檔高價股 外資按讚

2020-01-09 23:26

奇力新 營運旺到Q2

2020-01-09 23:40

程泰：工具機春燕來了

2020-01-09 23:44

台塑四寶去年獲利縮水四成 台塑睽違七年重奪獲利王

2020-01-10 13:57

大立光好威 去年每股賺210元

2020-01-09 23:51

台達電業績 連七年締新猷

2020-01-10 00:35

三大族群 領漲元月行情

2020-01-10 01:18

大立光出招 要突破「業績天花板」

2020-01-10 00:08

群創上月成長2％ 友達減2％

2020-01-09 23:39

台積電去年營收1兆699.85億元年增3.7% 歷史新高

2020-01-10 14:15

12月營收／中美晶+5％ 環球晶+9％

2020-01-09 23:46

豐泰 去年寫二大驚奇

2020-01-09 23:40

機器人夯 上銀、盟立進補

2020-01-09 23:39

新光金12月單月虧損25億 全年獲利仍創新高

2020-01-09 21:44

10檔雙率雙增股 吹響多頭號角

2020-01-10 14:44

台積犀利 美銀調升目標價至380

2020-01-09 23:31

台積電去年營收可望再寫新猷 外資先轉買

2020-01-10 11:47

京元電、矽格 強勢登頂

2020-01-09 23:39

中壽自結上月虧損5億元 去年EPS 3.2元

2020-01-09 19:29

就市論勢／蘋概電動自行車 亮點

2020-01-09 23:37

12月營收／啟碁+3％ 智邦+20％

2020-01-09 23:40

開發金暨證券 銀行子公司獲利大增六成 中壽創歷史新高

2020-01-09 23:59

Q4營收／群聯+6％ 市占擴大

2020-01-09 23:46

台船認列匯損、罰款 虧17億

2020-01-09 23:40

創業家兄弟去年營收破50億元 歷史新高

2020-01-09 19:37

華碩單季營收 增3.5％

2020-01-09 23:40

大立光目標價 外資喊6,000元

2020-01-10 08:49

開發金控2019全年獲利大幅成長 創近13年新高

2020-01-09 20:14

電阻庫存銳減 台廠議價…握有絕對話語權

2020-01-09 23:40

可成公布去年12月自結 每股稅前盈餘1.54元

2020-01-10 15:33

集保 去年EPS達6.6元

2020-01-10 01:18

台達電併購效益發酵 去年營收創新高

2020-01-09 22:26

12月營收／英業達+14％ 仁寶-5％

2020-01-09 23:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top