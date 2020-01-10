鋼市回溫 春雨展望審慎樂觀

扣件線材廠春雨（2012）今（10）日公告2019年全年營收為93.33億元，年減5.15%。在兩岸公共工程陸續推動，鋼價緩升，以及印尼廠出貨維持高峰，春雨對今年上半年展望持審慎樂觀態度。

春雨2019年12月單月營收為7.92億元，月增8.43%，年減13.34%。春雨表示，台灣扣件需求雖有客戶調整庫存下單減少，但海外地區出貨出現回溫，特別是大陸、印尼地區。

大陸方面，春雨指出，幾項重大工程標案完成驗收，加上當地政府積極推動基礎建設，及公司調整策略得宜，東莞子公司去年12月營收年增30%，創單月歷史新高，不受美中貿易戰影響。

印尼方面，春雨說，印尼子公司去年12月單月出貨不但持續暢旺，2019年全年營收來到15.4億元，創歷史新高，年增13.38%。

展望上半年，春雨表示，第一季雖為傳統淡季，但2020年中國基礎工程推動，對鋼鐵與扣件需求升溫，加上推動自有品牌策略奏效，業績持續加溫。台灣則因公共建設持續推動，加上台商回流建廠，建築用扣件與螺絲等需求上揚趨勢不變。

此外，市場預期中鋼將調高第二季盤價，春雨估有助提高下游廠商回補庫存意願。而印尼廠也因為出貨維持高峰，正加速擴充產能因應市場需求，公司審慎樂觀看待後續營運逐步回溫。