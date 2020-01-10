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霹靂去年全年營收年減10.6% 今年將進行數位化轉型

2020-01-10 16:22經濟日報 記者何秀玲／台北即時報導

霹靂10日公布12月營收4,259.2萬元，年減29.5%；去年全年累計營收5.94億元，年減10.6%。霹靂主管表示，從營收分項來看，導致今年營收減少，主要因劇集收入減少；今年將進行數位化轉型，今年1月2日正式推出PILI App，將以新電商形態銷售相關商品。

霹靂提到，面對近年來觀眾觀影習慣的改變，以及線上盜版猖獗，霹靂數位化轉型刻不容緩，霹靂與遠傳friDay影音於去年12月6日起正式攜手合作，更在今年1月2日正式推出PILI App，未來PILI App也將陸續升級，導入「多屏」且「多平台」的全新觀影體驗、音樂串流、社群互動。

展望2020年，霹靂國際多媒體總經理黃亮勛將以數位化、國際化及IP多元化帶領霹靂進一步創新及發展，未來霹靂將朝數位轉型，透過CRM客戶關係管理系統導入，將大數據整合及分析，以了解觀眾的喜好和需求。

去年霹靂與Netflix合作首度進軍國際影音串流（OTT）平台，布袋戲劇集「刀說異數」在超過190國上映，今年也將全力把內容推向國際市場；在IP多元化方面，預計今年4月將推出和大陸影音平台bilibili合作的校園布袋戲網劇「天生我才怎麼用」，講述少年李白的故事；另外也將推出台日合作電視劇「東離劍遊紀」第3季以及「英雄戰紀之刀說異數」系列等劇集。

霹靂主管表示，霹靂過往在IP發展及內容創新上倍受肯定，但今年起將更專注在數位轉型及品牌再造，未來霹靂不僅是內容IP價值的公司，更將是專注經營用戶，創造用戶價值的公司，並將以霹靂品牌發展更多元的產品及收入。

霹靂10日股價收36.8元，下跌0.35元。

霹靂總經理黃亮勛。霹靂／提供
霹靂總經理黃亮勛。霹靂／提供
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霹靂營收

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