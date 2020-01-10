壽險業去年12月再度重演前年單月虧損戲碼，主因去年前11月獲利不俗，12月未積極處分股債挹注獲利，免得基期較高，另也有增提外匯價格變動準備金，及新契約銷售較佳提列較多保險費用等個別因素。

中信金資深副總邱雅玲表示，旗下台灣人壽12月淨損10.27億元，主因增提15億元外匯價格變動準備金，加上股債處分利益較少。不過，台壽去年全年稅後純益131.1億元，年增58%，仍創獲利新高。

邱雅玲表示，台壽去年12月避險成本，包含未避險部位的匯兌損失，及傳統避險工具的評價損益，大約8億餘元，從外匯價格變動準備金沖抵5億元，準備金餘額12月底為33億元。去年台壽獲利創高，主因投資收益表現亮眼，國內外現金股息收入含ETF在內，去年全年達115億元，較前年高出約40億元。

新光人壽去年12月淨損31.96億元，新光金資深副總徐順鋆表示，主因新契約銷售亮麗、保險費用較承平時期多出10億元，以及股債處分利益較少所致。避險成本方面，新壽去年12月避險成本將近40億元，從外匯價格變動準備金沖抵23.6億元，準備金餘額去年12月底剩下不到21億元，目前暫無增提準備金的計畫。

徐順鋆說，新壽去年全年避險成本率1.72%，跟前年差不多。國內外現金股息收入含ETF在內，去年全年達163億元創下史上新高，較前年高出23億元。去年租金收入42.46億元，也是史上新高，年增2億元。

開發金旗下中國人壽去年12月稅後淨損5.02億元，開發金指出，中壽12月因提存保單準備金的財務壓力較重，因而導致虧損，但中壽去年全年稅後純益135.98億元，也創下該公司歷史新高紀錄，並較2018年獲利成長34%，12月底總資產已突破2兆元。