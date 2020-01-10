中信、新光、合庫金 獲利創高

中信金控、新光金控、合庫金控昨（9）日公布2019年全年稅後純益，三家均創下歷史單年新高，開發金控也創下史上次高。至昨天止已公布去年獲利的12家金控，每股稅後純益（EPS）以中信金的2.2元暫居第一，開發金則以超過六成的年增率，成長動力勇冠同儕。

不過，昨天公布獲利的五家金控，除國票金沒有壽險子公司，其餘四家旗下人壽2019年12月單月均虧損。

受到子公司台灣人壽單月稅後淨損10.27億元影響，中信金去年12月稅後純益11.7億元，累計去年全年稅後純益436.16億元，創下史上新高，年增21.0%，EPS為2.2元。

中信金控去年稅後純益創下史上新高，核心子公司中信銀占獲利貢獻比重72.5%，台壽占30.1%，顯示其銀行及保險雙核心的發展策略奏效。中信金資深副總邱雅玲表示，中信金去年12月稅前盈餘6.39億元，稅後純益11.7億元，稅後高於稅前，主因壽險子公司12月的虧損可以抵減金控的營所稅。

新光金受核心子公司新光人壽去年12月稅後淨損31.96億元影響，新光金去年12月稅後淨損25.11億元，累計去年全年稅後純益166.06億元，史上單年新高，年增58.8%，EPS為1.34元。銀行子公司則表現良好，新光銀去年12月稅後純益4.88億元，去年全年稅後純益55.22億元，順利達成預算目標。

合庫金去年賺176.1億元，創下成立以來新高，年增率10.05%，EPS為1.33元。子公司合庫人壽去年全年獲利7.49億元，但12月稅後淨損6,100萬元，合庫金主管說明，合庫人壽投資型保單熱賣，但屬於「後收型」，必須先支付其他金融機構手續費，之後幾個月便可回收，是導致小幅虧損的主因。

開發金去年12月單月獲利回到10億元相對優異水準，但中壽12月則是稅後淨損5.02億元，所幸凱基證、凱基銀與開發資本均獲利穩健，使得開發金全年獲利128.5億元，EPS為0.88元。