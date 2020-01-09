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生美、醫美雙引擎效益 佐登去年營收創歷史新高

2020-01-09 18:39經濟日報 記者何秀玲／台北即時報導

佐登-KY（4190）9日公告12月營收3.58億元， 年增23%；2019年營收為32.34億元，年增4%，單季營收和全年營收皆創歷史新高，佐登表示，主要成長來自 「會員客製落地計畫」與多項重點策略成果顯著，同時帶動中國大陸醫美市場營收成長，加上高端新產品熱銷及全新課程上市等利多因素加乘顯現，推升營收效益及成長動能。

佐登妮絲符合國際水平美白與抗老產品系列陸續推出，為保養品業創造新話題，不受大陸經濟放緩的影響，整體營收在逆勢中仍呈穩健成長，頂級抗老新產品BA-5肌密抗皺活妍霜推出，甫上市就創銷售佳績，為集團挹注獲利空間。

為了深化服務，也與台中榮總推出「佐登妮絲大健康服務鏈擴張計畫」，透過醫與美的結合力道，大幅提升優質服務基準。

去年第4季佐登妮絲與大陸「佐登微爾」醫美中心攜手合作，執行精準行銷策略、強化人才培訓，獲利效應也開始發威。2019年「新雙美」營運策略「會員客製落地計畫」將生美會員忠誠度擴及醫美品牌，邀請每月經常回店的2.8萬名生美會員體驗醫美課程，深化會員關係，增加品牌黏著度，為會員量身打造雙美循環課程，同時也掀起可期的新一波醫美商機。

佐登妮絲集團總經理陳佳琦表示，展望2020年，佐登妮絲將採「多元布局」、「穩健展店」、「市場拓展」，並持續「會員深耕」為基礎、擴大產業服務模式。

藉由與台中榮總的合作，加強美容服務與醫療保健的合作，並提升美容師對醫療知識的了解，讓服務更為專業，再則持續強化生美與醫美的整合，深耕醫美市場的戰略布局，啟動兩岸醫美診所成立計劃。

其中，大陸「佐登微爾」醫美診所2020年將由目前的四間倍增至八間，在長沙、杭州、南寧、天津拓點，會員數力拚翻三倍成長；2020年也將在台灣開設醫美診所，第一間可望開在台中，開啟台灣醫美產業新頁。

目前在兩岸與馬來西亞持續拓展佐登妮絲直營與加盟門店，並擴大產業服務引爆會員經濟，預期2020年在大陸醫美診所家數倍增助攻下，每年可為集團挹注營收及獲利；啟動醫美事業新引擎將扮演營收貢獻重要角色，在擴大醫美佈局策略下，2020年營收獲利可期。

佐登妮絲醫美營收

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