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萬年清越南布局有成 去年營收4.7億元歷史新高

2020-01-09 13:14經濟日報 記者何佩儒／即時報導

萬年清（6624）今（9）日公布去年12月營收4,559萬元，累計去年合併營收4.7億元，年增23%，創公司成立以來歷史新高，而其營收主要來自於越南市場的貢獻，顯示近年積極布局越南市場已見成效。

萬年清表示，在台商生產基地轉移或加碼投資越南之後，萬年清越南市場營運占比由107年8%提高至108年的57%；反觀，中國大陸市場營運占比由107年的65%降至108年的7%，越南市場成為去年營收最大市場，另外108年營收來自印度、印尼及台灣市場占比分別為8%、3%及25%，萬年清全球布局策略，使得公司營收及獲利雙雙再創歷史新高。

萬年清過去主要隨集團客戶拓展海外市場，包括跟著客戶進入越南、印尼、泰國、尼加拉瓜、賴索托、柬埔寨、墨西哥及中國大陸等市場，近三年聚焦的市場除台灣外，還包括大陸、越南及印度等，並隨著政府新南向政策，藉由參展及貿訪團形式積極拓展海外市場。

累計108年參與9項大型專業展，包括在大陸、台灣、印度、泰國、越南及以色列參展；及4次貿訪團，前往印度、巴基斯坦、波蘭及土耳其，主動尋找可能商機並提供專業廢水處理解決方案。

目前正積極與世界水回收獨步技術的以色列廠商洽談合作，進軍龐大水回收市場。

越南營收印度

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