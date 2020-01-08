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長榮鋼鐵內外皆美 下周登興櫃

2020-01-08 12:04經濟日報 記者戴慧瑀／台北即時報導

鋼構廠長榮鋼鐵（2211）將於13日登錄興櫃，每股參考價35元。在興櫃前法說會上，長榮鋼鐵樂觀看待2020年及2021年營運表現。

長榮鋼表示，台商回流帶動房地產及商廠辦需求，且市場供給減少，有利公司鋼構接單，詢問度大增。就在手訂單來看，今明兩年生產訂單17萬噸，吊裝量預估可達20萬噸。

長榮鋼鐵目前資本額為39.94億元，2018年合併營收106.85億元，稅前盈餘16.58億元，每股稅後純益2.53元。

鋼構本業方面，長榮鋼鋼鐵分別位在高雄新營、新竹，2019年因新竹鋼筋廠轉型，改做鋼構，在少了鋼筋收入下，全年營收為73.91億元，年減26.31%。不過，長榮鋼鐵表示，新竹廠已於去年第四季投產，總產能可達到約16萬噸，接單能力將增加，今年全年營收有望恢復往年百億元水準。

長榮鋼指出，鋼構營收認列以吊裝量為主，未來兩年預估約20萬噸，以商辦案子為主。就營收結構來看，鋼構約佔75%，其他25%來自貨櫃維修服務，還有欣榮、水美工程等各項轉投資收入。

展望鋼構後市，長榮鋼鐵觀察，除台商回流帶動需求外，供給方面，部分同業因投入離岸風電事業，產能進行調整，鋼構產能減少，某種程度使市場供給變少。在需求增加、供給減少的情況下，公司選擇暫緩離岸風電事業，專注鋼構本業，未來預計受惠。

值得留意的是，長榮鋼鐵主要原料供應商為中鋼和中龍，面對中鋼第二季內銷盤價可能調漲，成本攀升也成法人關切焦點。公司稱會有影響，將透過提前備料或與中鋼簽訂專案來因應。

至於廢棄物處理事業，長榮鋼鐵稱，欣榮、水美工程營收穩健向上，後者與桃園市簽訂BOO案，可望明年順利完成續約。跟崑鼎綠能合資、持股75％的榮鼎，預計2021年下半年商轉，未來電價收入將成為主要收入。

長榮鋼鐵營收

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