看好鋼構市場 長榮鋼13日以每股35元登錄興櫃

長榮集團小金雞長榮鋼鐵（2211）即將於1月13日以每股35元登錄興櫃，長榮鋼總經理劉邦恩今日在興櫃前法說會上表示，旗下新竹鋼構廠正式投產、加入營運，今年營收可望較去年成長三成，達到80億元，未來兩到三年內，鋼構市場將有大成長。

長榮鋼鐵成立於民國62年（1973年），為國內主要鋼結構廠商，除了鋼構業務外，長榮鋼也提供貨櫃維修服務，並透過轉投資事業跨足環保工程。今日法說會上，由董事長林耿立主持，另財務副總葉佳全也與會。

長榮鋼鐵目前資本額為39.94億元，2018年合併營收106.85億元，稅前盈餘16.58億元，每股稅後純益（EPS）2.53元。以2018年國內鋼構產值約464.3億元計算，長榮鋼鐵的市占率約為12.4%。

目前長榮鋼有三大廠區，包括高雄臨海工業區的貨櫃修理廠、新營及新竹的鋼構廠。新竹廠過去是鋼筋廠，近年啟動轉型，不再製造鋼筋，因此去年鋼筋收入大幅下滑，全年營收約僅60億元，去年第4季新竹廠轉為鋼構廠並投產，今年將可望開始貢獻營收。

長榮鋼鐵的鋼結構產品廣泛應用於高樓建為現代化廠房、公共設施及交通建設等，重要實績包括國內指標豪宅宏盛帝寶、陶朱隱園，還有長榮航太飛機維修棚廠，另有公共工程，如新桃電廠、高雄世貿展覽館、故宮博物院南部院區、高鐵、捷運軌道工程及中山高速公路高架拓寬鋼橋等大型工程。

另外，長榮鋼鐵轉投資的環保事業包括家戶垃圾、醫療及科技業等事業機構廢棄物處理服務與汽電共生業務，計有欣榮企業、水美工程與榮鼎綠能。

欣榮企業是國內唯一以「興建-營運-擁有」(BOO)模式營運的大型垃圾焚化廠，主要處理桃園地區的民生廢棄物及一般事業廢棄物，並將垃圾焚化所產生的熱能轉化為電力售予台電。

水美工程為專業的事業廢棄物綜合處理中心，引進歐美先進環保科技，協助解決科技業、化工業、生化製藥、研究機構、醫療院所等事業單位所衍生的廢棄物去化問題，每月處理量約1,600~2,000噸，業務來源穩定。

榮鼎綠能於2018年與桃園市政府簽約，以BOT模式打造兼具厭氧消化、熱處理單元及固化掩埋場功能的生質能中心，特許期間25年。營運後每日約可處理800噸家戶垃圾、廚餘及一般事業廢棄物，有效紓解日益增加的垃圾問題。