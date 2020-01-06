捷流閥業每股78元掛牌上櫃 盤中一度大漲59％

國內蝶閥龍頭捷流閥業(4580)今(6)日以每股78元掛牌上櫃，受惠中國、美國石化及船舶產業閥門訂單需求增加，以及未來環保與工業安全意識提升、智慧化工廠趨勢發展等利多，吸引市場高度關注，早盤股價一度來到124.5元、大漲逾59%。

法人估，捷流今年業績看增一成，續創歷史新高，獲利可望同創高峰。

捷流表示，閥門產品主要為流體、氣體管路輸送系統的關鍵控制元件，由於閥門產品良率會影響客戶生產製程、工安意外避免造成營運重大損失風險，隨著全球市場環保法規對於工業閥門要求日趨嚴謹，對於閥門產品防火、逸散、耐高溫、耐壓、超低溫及抗腐等品質安全認證也更為重視。

捷流旗下閥門產品線齊全，包括蝶閥、球閥、控制閥等，其中以蝶閥營收比重超過六成為大宗，不僅為全球少數擁有面向大眾市場應用的直軸型蝶閥、中階市場應用雙偏心蝶閥、以及高階市場應用三偏心蝶閥等產品研發及量產的業者。

尤其，閥門產品更可做到模組化設計，可針對閥門產品使用耗損情況及時更換零部件，避免中斷客戶生產製程，有效滿足流體、氣體管路輸送系統效率、以及中和人力與採購成本增加的影響。

以產業銷售分布來看，捷流2019年第3季石化、船舶、鋼鐵、工程與其他等營收比重，分別為50%、10%、5%、9%與26%。受惠能源與石油產業的資本支出持續投入，與石化產業定期閥門產品的更換需求，再加上美中貿易戰後全球製造業板塊移動與擴廠需求升溫，也挹注2019年前11月合併營收，超越2018年全年水準達22.01億元。

法人仍持續看好中國、美國地區石化、船舶產業閥門訂單需求，以及未來環保及工業安全意識提升、智慧化工廠趨勢發展等，有望帶動整體營運保持良好成長動能。

捷流指出，國際海事組織(IMO)分別於2019年9月8日實施壓艙水公約，強制設置壓艙水處理系統，以及2020年新訂「IMO 2020硫燃料法規」正式上路，所有船舶使用燃油含硫量重量，比較先前規範上限的3.5%降低至0.5%，將有助於帶動船舶業客戶改裝排煙脫硫器，以及壓艙水處理系統需求增加，創造船舶業銷售成長動能。

另一方面，中國、美國地區石化業客戶對於閥門產品需求持續暢旺，亦推升捷流目前訂單能見度長達5至6個月水準。