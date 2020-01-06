捷流閥業掛牌蜜月甜 中籤者現賺3.7萬元

國內蝶閥龍頭捷流閥業 (4580) 今(6)日以每股78元掛牌上櫃，雖然台股下挫，仍順利拉開蜜月行情序幕，早盤以115元開出，漲幅47.44％，一度拉升至117元，盤中漲幅46.15%；中籤的投資人一開盤就賣出的話每張現賺3.7萬元。

捷流閥業受惠中國、美國地區石化、船舶產業閥門訂單需求，及未來環保與工業安全意識提升、智慧化工廠趨勢發展等，市場高度關注閥門產品未來銷售表現。

捷流閥業表示，閥門產品主要為流體、氣體管路輸送系統的關鍵控制元件，由於閥門產品良率會影響客戶生產製程、工安意外避免造成營運重大損失風險，隨著全球市場環保法規對於工業閥門要求越趨嚴謹，對於閥門產品防火、逸散、耐高溫、耐壓、超低溫及抗腐等品質安全認證之重視。

捷流閥業旗下閥門產品線齊全包括蝶閥、球閥、控制閥等產品，其中以蝶閥產品營收比重占超過6成為大宗，為全球少數擁有面向大眾市場應用的直軸型蝶閥、中階市場應用雙偏心蝶閥、及高階市場應用三偏心蝶閥等產品研發及量產的業者。

捷流閥業指出，以產業銷售分布來看，2019年第3季石化、船舶、鋼鐵、工程與其他等營收比重分別為50％、10％、5％、9％與26％，受惠能源與石油產業的資本支出持續投入與石化產業定期閥門產品的更換需求，加上中美貿易後全球製造業板塊移動及擴廠需求升溫，挹注2019年前11月合併營收超越2018年全年水準達22.01億元。

捷流閥業表示，持續看好中國、美國地區石化、船舶產業閥門訂單需求，及未來環保及工業安全意識提升、智慧化工廠趨勢發展等，有望帶動整體營運保持良好成長動能。