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京城銀、聯邦銀 去年純益增

2020-01-04 00:59經濟日報 記者夏淑賢／台北報導

獨立銀行獲利報佳音，京城銀、聯邦銀昨（3）日出爐2019年全年獲利，兩家銀行稅後純益均較2018年成長18%。其中，京城銀去年前11個月獲利均處於較前年衰退，至年底始逆轉勝，聯邦銀則是持續穩健成長。

京城銀行去年EPS2.99元。 本報系資料庫
京城銀行去年EPS2.99元。 本報系資料庫
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京城銀行自結2019年12月稅前盈餘6.23億元，稅後純益5.49億元，累計全年稅前盈餘39.04億元，累計稅後純益34億元，較前一年度成長18.1%，累計全年每股稅後純益（EPS）2.99元。

聯邦銀自結2019年12月稅前盈餘3.16億元，稅後純益3.13億元，累計全年稅前盈餘39.64億元，累計稅後純益33.73億元，較前一年度成長18.6%，累計全年每股稅後純益（EPS）守住1元關卡，主因盈餘轉增資導致股本增加，稀釋EPS，因此EPS反較2018年略減0.02元。

京城銀2018年12月因為華映放款踩雷一次提足呆帳損失，導致當月大虧並吃掉不少年度獲利，而2019年京城銀又因為綠能大幅提存呆帳損失，因此去年前11個月都處於獲利衰退狀態，到了12月因為上年度基期降低，因此在12月獲利良好下，全年獲利也扭轉為成長18%。

京城銀並持續維持優異資產品質，至2019年底逾放比僅0.01%、備抵呆帳覆蓋率9,917.55%、總放款覆蓋率1.44%，均遠優於同業平均。京城銀表示，該行財務體質與資產品質強健，擁有充沛的資金與良好的風險耐受力，未來將持續強化數位轉型，精進多元業務開發實力，同時做好法令遵循與內稽內控，以期在獲利與風險控管間取得良好平衡。

聯邦銀至去年12月底的逾放比也相當低僅0.15%，備抵呆帳覆蓋率為739.21%，也優於同業平均。聯邦銀消金業務信用卡發展良好，轉投資純網銀今年將開業運作，聯邦銀也持續強化數位以及與社群通訊軟體LINE旗下連加網路商業公司（LINE Pay）合作，有利其擴大業務。

京城銀行EPS

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