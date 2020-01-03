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成立近40年沒虧過錢 捷流董座楊大中看好新年營運展望

2020-01-03 12:10經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

台灣閥門領導品牌大廠捷流閥業（4580）1980 年成立至今近40年，董事長楊大中表示，這40年來都沒有虧過錢，一直維持獲利，想要上櫃主要是考量企業的永續經營，該公司將於1月6日以78元上櫃掛牌。

捷流閥業受惠於近年來環保意識提升、安全標準日益趨嚴及中美貿易後全球製造業板塊移動，帶動捷流閥業低中高端閥門產品出貨暢旺，以今年前三季合併營收17.79 億元、稅後淨利 2.2億元、稅後每股盈餘6.18元來看，分別較去年同期成長 26.34%、39.78%與 29.56%，獲利表現繳出歷史新高之亮麗表現。

展望新年度，楊大中指出，隨著產業朝向智慧製造及智能工廠的趨勢明確，公司也持續投入智能化工業閥門產品研發，拓展蝶閥、球塞閥、控制閥等智能產品應用銷售表現。

此外，從全球銷售狀況來看，中國、美國地區石化、船舶產業閥門銷售保持良好挹注，捷流閥業憑藉擁有工業閥門專業研發創新技術及高產品品質量產能力，滿足不同產業高度客製化產品需求，對於新年度的營運展望還是看好。

捷流閥業集研發、設計、製造、檢驗、行銷於一體的國際化閥門企業集團，手握超過 10 個國家，高達97張產品與品質認證證書，更憑藉先進的專業技術、卓越的品質良率，產品遠銷至美國、日本、歐洲、大洋洲、亞洲等國家和地區，更是石化、鋼鐵造船、能源、水處理、造紙、空調、電子等多領域不可或缺流體控制設備首選製造大廠。

捷流閥業為國內廠蝶閥龍頭廠商，主要營業項目為閥類產品囊括蝶閥、球閥、其他類閥門及控制閥等產品，產品廣泛運用於石油、石化、鋼鐵、造船、能源、水處理、造紙、空調及電子等多個行業領域不可或缺的流體控制系統設備中，終端客戶多為國內外知名大廠。

捷流閥業經營團隊今（3）日亮相。董事長楊大中（左二）、副董事長陳斌超（左一）、總...
捷流閥業經營團隊今（3）日亮相。董事長楊大中（左二）、副董事長陳斌超（左一）、總經理陳宗曉（右二）、執行長錢佩玲（右一）。 記者黃淑惠／攝影
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捷流閥業董事長楊大中看好今年營運展望比去年好。 記者黃淑惠／攝影
捷流閥業董事長楊大中看好今年營運展望比去年好。 記者黃淑惠／攝影
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