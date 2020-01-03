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和泰車蟬聯18年台灣車市銷售冠軍 盤中股價漲3%

2020-01-03 11:25經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

和泰汽車（2207）蟬聯18年台灣車市銷售冠軍、LEXUS登錄超越22,000台，再創歷史新高，今（3）日股價也再度出現買盤，一度來到692元，再度挑戰700元，漲幅達3%。

和泰車搶攻元月年終換車商機，活動期間內購買TOYOTA 指定車款ALTIS汽油、SIENTA、 VIOS、YARIS完成領牌者，可獲得dyson 個人空氣清淨風扇一台，市價約1.49萬元；LEXUS則推出優惠多款車零利率優惠專案，吸引換車族群上門。

國內的車市去年表現比市場預期還出色，和泰車還受惠於二款新車助威，銷售表現更是搶眼，TOYOTA不僅是國產車與進口車銷售的雙料冠軍品牌，在全年銷售前10大乘用車款中更囊括了5個名次，隨著新車銷售傳佳音，和泰車今天股價再度衝高。

2019年台灣車市在政府汰舊換新政策持續、各廠牌陸續推出重量級新車並加重促銷力道的推動下，整體登錄數達到43.98萬台，創近14年來歷史次高紀錄。

其中，和泰汽車代理的TOYOTA及LEXUS品牌合計登錄台數更達1.42萬台，創下2006年以來的銷售新高，也突破歷史銷售的次高紀錄，占有率達32.3%，蟬聯台灣車市龍頭寶座18年。

神車就是神車，ALTIS於今年3月推出大改款車型，全年登錄3萬676台，連續19...
神車就是神車，ALTIS於今年3月推出大改款車型，全年登錄3萬676台，連續19年蟬聯銷售冠軍。 圖／業者提供
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