榮成、台紙帶頭衝 造紙股漲幅居傳產股之冠

受到環保成本增加以及原材料價格上漲等因素影響，傳大陸漿紙齊發漲價函，市場看好，造紙產業將走出谷底，2020年迎向漲價潮將一舉扭轉劣勢，吸引買盤進駐，推升造紙股股價表現，包括榮成（1909）在大單敲進下，盤中擴量震盪走高，一路來到15.95元，漲幅6%，創5個多月來新高價。

主要銷售榮成工業用紙產品的寶隆也在買盤點火下，盤中來到14.6元，漲幅逾3%。

另外，台紙也在買盤積極推升下，來到20.95元，漲幅達5%。

在多檔造紙股鳴槍下，上市造紙類股指數今日也一路震盪走高，盤中來到199.71點，漲幅達2%，在傳產各類股中漲勢居冠，不僅穩居季線、月線之上，並一舉站上5日均線，並創下近八個多月來新高位置。

法人表示，除了反應中國大陸廢紙進口量大幅縮水，且廢紙價格也在不斷調高的產業利多，就大環境來看，美中貿易戰是造紙業去年最大利空，隨著最大紛擾已經過去 ，美中二國之間貿易量將逐漸恢復，有利於工業用紙量增加。

法人表示，工紙市場整體報價逐漸轉佳，價格在去年8月落底後，榮成自去年第四季開始，獲利表現已出現回溫，預估榮成上季營運相較於前年同期與前兩季將由虧轉盈，全年也呈獲利，但仍較2018年衰退。榮成營收以工紙為主，造紙據點除了台灣二林廠，還包括大陸無錫、平湖、湖北。

台紙在越南有四座紙器場，另外與中國紙廠玖龍合資越南的正陽紙廠 ，生產工業用紙。法人表示，越南很多工紙廠，原本都是就近銷往中國大陸市場，隨著中國喊漲，越南工紙產業也將受帶動。