國產加快全建材事業布局 全台首家輕質磚廠上樑

國產(2504)看好明年房市與建材景氣，積極往全建材事業版圖邁進，設在嘉義的輕質隔間磚廠今(27)日舉辦上樑儀式，集團董事長徐蘭英表示，近年最重要產品布局就是成立「國宇建材」，嘉義在地生產「輕質隔間磚」，預計明年第1季量產，一年產能可供應20萬立方公尺。

徐蘭英強調，近期台商回流、全球科技大廠等數兆元投資熱潮，相信會帶動國內裝修市場的強勁需求，未來國宇建材的業務表現，可以樂觀期待。

看準國內輕隔間需求與商機，國產除了旗下惠普生產矽酸鈣板建材外，也投入歐日風行已久的輕質隔間磚新事業，選擇在嘉義設廠，今日下午將由集團董事長徐蘭英等多名高層主持，進行廠房上樑儀式，加快新建材事業版圖的布局。

徐蘭英表示，「我們認為這是一門好生意，可提供輕隔間市場的新選擇！」，她說，輕質隔間磚在歐洲、日本建築界應用十分普遍，不論外牆、樓梯、隔間、圍牆都有使用，是非常流行的時尚環保綠建材，可惜台灣沒有生產，只能倚賴國外進口，因為合作建商提出需求，激發國產發展新事業的想法，決定在嘉義成立全台灣第一家輕質隔間磚廠。

國產集團旗下國宇建材總經理楊志強指出，輕質隔間磚廠從去年動工建廠到現在準備上樑，現在國宇建材輕質隔間磚，已經通過多個權威級的專業認證，包括耐震可抗七級以上如日本神戶大地震等級、2小時連續達1000度以上的嚴格防火考驗、還有可呈現國家劇院優異等級的隔音測試等。

徐蘭英強調，國宇輕質隔間磚除有產品優勢外，在市場與業務的布局方面，集團也建構一套完整的「全建材供應鏈」，國產建材這兩年新建擴充高雄岡山、新竹東大混凝土廠，讓廠區達到遍佈全台28廠。

在跨集團的業務合作方面，同集團的中保科技，近期也新成立「保創科技」，布局智慧建築、智慧消防等龐大事業版圖，這項嶄新布局讓國宇輕質隔間磚，在業務銷售上更如虎添翼。