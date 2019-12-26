永大法說 宣布重啟全球化布局

永大（1507）今（26）日法說宣布重啟全球化布局，台灣及大陸市場積極爭取訂單、努力創造利潤，並以越南為中心，拓展東南亞市場， 集團希望重回全球電梯排名前10位。

永大自2016年起至2018年連續三年營收、獲利皆呈現衰退。2019年前三季合併營收99億元，也較去年同期衰退12%，但因有上海土地廠房配合當地政府動拆遷計畫出售利益灌注，前三季合併稅前淨利9.73億元、每股盈餘1.79元，較去年同期成長。

永大總經理蔡尚育很有信心表示，多元化、客戶導向的市場推動下，中國布局可望開始獲利，海外銷售的成長，有信心明年營運情況比今年好。

永大長期位居台灣電梯業的領導地位，1993年進軍大陸成立子公司永大電梯設備（中國），隨著中國大陸房地產急速擴張，於2013年至2015年榮登全球前十大電梯企業，為兩岸唯一進榜的電梯品牌；明年開始重啟國際化訂單的推動，積極了解各地的法規，搶攻市商機。

經營權變天後，市場對於永大未來經營策略都很有興趣，蔡尚育也表示，新經營團隊接手後，強化中國市布局，永大中國今年截至11月止平均接單及收回訂金台數已較去年同期大幅成長56%及75%，也代表永大在調整策略後，大陸營運已從谷底翻身，明年可朝獲利成長路挺進。

蔡尚育進一步表示，永大持續強化銷售，加強他牌改修電梯市場，並爭取地鐵、機場公共工程項目合約；另外，永大再次啟動全球化布局，除了深耕中國大陸市場外，還要將經營觸角擴展至海外新興市場如越南、柬埔寨、印尼等地，推動營收、獲利不斷向上成長。