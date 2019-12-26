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中鴻內、外銷盤價漲 明年Q1展望樂觀

2019-12-26 11:59經濟日報 記者戴慧瑀／即時報導

鋼市反轉訊號出現，中鴻（2014）2020年一月內銷盤價開出上漲行情。至於外銷盤價，2020年2月每公噸上漲30至40元，連續兩個月上漲；展望明年首季，中鴻外銷接單報喜，1月已經封盤，2月單月接單量已超過6萬噸，公司估單季獲利有望重返正成長軌道。

中鴻明年1月內銷盤價開漲盤，熱軋鋼捲、冷軋鋼捲每公噸均上漲600元。

中鴻表示，全球鋼市年底景氣回升下，以美國為首，鋼價開始向上。原本預估亞洲地區要等到明年首季才會跟漲，現在也被打破，日本、越南及印度等地鋼價走揚，其中印度熱軋報價當前來到每公噸500美元。

需求來看，隨著客戶庫存去化告一段落，且漲價預期心理浮現，提貨意願增加，中鴻外銷接單不俗，明年1月已封盤，2月手上接單量超過6萬噸，接單目標達成率超過五成。

明年首季來看，在量價穩健下，中鴻對展望持相對樂觀態度。

API鋼管部份，國際油價近期上漲，美國頁岩油數開井數回升，回復到800口以上水準，中鴻受惠。中鴻指出，客戶回補意願增加，銷售情況轉佳。當前正積極拓展加拿大、澳洲跟日本等外銷市場，希望能夠分散風險。

至於扁鋼胚原料取得，中鴻指出，明年主要來源為中鋼集團跟日本和歌山住金，另外越南河靜也將加入，持續掌握低價扁鋼胚原料。

中鴻外銷鋼價

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