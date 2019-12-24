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聯上發明年業績爆發 盤中股價漲逾4％

2019-12-24 12:03經濟日報 記者戴慧瑀／即時報導

聯上發（2537）今（24）日領漲營建股，開盤股價一度大漲8％，隨後拉回，鄰近午盤前漲幅4.81%，成交量逼近8,000張。

聯上發今年12月板橋「聯上涵翠」開始交屋入帳，將挹注今年第4季及明年業績；展望明年，板橋「聯上匯翠」及桃園中壢「聯上3Q」將入帳，總銷金額超過30億元，業績將迎來新一波爆發期。

聯上發12月初法說會釋出樂觀訊息以來，成交量放大，股價一路走高，目前短期均線上揚。

聯上發今年以成屋銷售為主，截至第3季末，桃園大園「聯上世界」、士林「聯上涵玥」及新莊「聯上聯」三案可售金額加起來為10.2億元。在入帳空窗期下，今年前三季稅後虧損9,721.7萬，每股虧損0.32元。

聯上發第4季開始將迎來新一波業績成長，總銷13億元的「聯上涵翠」第4季取得使用執照，迄今銷售率達88%，貢獻今年底和明年業績。

明年來看，總銷23億元的「聯上匯翠」預計第1季取得使用執照，迄今銷售率77%；已經完銷的中壢「聯上3Q」則於第3季取得使用執照，總銷金額12億元。

今日表現強勁的其他營建股還有華友聯、名軒、皇翔及國產等，漲幅約2%到4%不等。華友聯今漲幅逾4%，為南部建商，推案聚焦在台南、高雄，明年多項建案將陸續完工入帳，包括高雄三民區「IN H」、台南「E GO」、高雄仁武區「秋紅谷」三案，總銷金額加起來39億元。

名軒宜蘭羅東「名軒國家PARK」下半年完工入帳，總銷10億元，料將帶動第四季獲利。明年來看，桃園「名軒夢享家」總銷18億元，最快首季完工，並開始認列；而台中「名軒夏卡爾」則預定第4季完工，總銷金額達28億元。

皇翔近期公告公開標售台北市大同區「皇翔中山」商辦大樓，因作業程序，將延至明年2月開標，底標價為新台幣24.4億元，法人估入帳時間恐遞延明年第2季。

皇翔營建股

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