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新台幣升值資產股點火 中石化領漲、國產、達新助攻

2019-12-24 11:17經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

新台幣升值，加上市場期待選後資產股行情，推升資產股漲勢，中石化（1314）今（24）日開高重回票面之上，拉出一長紅棒，點火資產股表現，法人看好國產混凝土市況回穩及資產題材，調高評等及目標價，股價開高，達新、台紙、南港、中和等也是上漲攻勢。

中石化在高雄亞洲新灣區擁有4.86萬坪土地，除將4,000坪土地租給一功營造與法商迪卡儂興建南台灣最大運動旗艦館，其餘3.2萬坪土地也積極與外商洽談合作中，預期最快可在明年1月展現成果，法人看好中石化資產題材。

國產以預拌混凝土及水泥產銷為主，為台灣最大預拌混凝土，市佔率超過17%，全台合計有28個廠，自有預拌車310輛。

法人表示，景氣回升下，混凝土價格回升，拉升毛利率隨著逐季提高，國產第3季毛利率8.9%，受惠於台商回流建廠、危老及都更等，看好混凝土需求穩定向上。

本業之外，資產題材也受到法人關注，南港企業總部暨周邊開發都更案已在今年9月獲台北市政府核定後，預計最快2020年底可拿到建照，工期最快三年，預估可望在2023年底、2024年初完工。

法人表示，國產受惠混凝土市況回穩，加上南港資產題材，決定調高評等至買進，目標價上修至18元。

中石化今日以9.7元開高後一路攻上10元票面價之上，一度拉升至10.2元，盤中漲幅5.29%，點火資產股漲勢；旺季效應加上資產題材，國產今日以14元開出，一度拉升至14.45元，盤中漲幅2.16%；達新盤中漲幅2.44%；中和、大東、三洋電、台紙、南港等股漲幅逾1~2%。

中石化

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