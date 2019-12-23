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旺季喊燒 健身器材股喬山、岱宇吸買盤

2019-12-23 11:22經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

旺季助威，健身器材股本月營收看俏。喬山（1736）12月營收可望挑戰歷史新高，市場看好，喬山全年營收將突破250億元，且明年在收購知名日本富士Fuji按摩椅60%股權和跑步機新產品的帶動下，不乏營收成長力道。岱宇（1598）也受惠年底需求暢旺，第四季營運表現可期。喬山今日盤中股價來到84.7元，漲幅3.5%，岱宇盤中股價來到41.2元，漲幅2.8%。

喬山董事會已通過，收購日本朝日集團旗下富士醫療器公司60%股權，收購金額為62.41億日圓（約新台幣17.17億元），全案預計明年2月進行股權交割。法人表示，此次的收購案可望強化喬山的按摩椅事業，尤其歐美按摩椅市場近年維持雙位數成長，估富士按摩椅可貢獻喬山明年營收50億元以上，EPS貢獻約0.5元。

市場並看好，喬山越南新廠今年底投產後，綜效可期，該廠區未來還會規劃二期工程，將視接單狀況而定，一、二期廠區最大產值上看30億元，以生產家用產品為主，由於越南廠的生產成本較中國廠低15%，預期投產後有助整體營運表現。

岱宇表示，受惠第四季適逢健身器材產業旺季，北美SOLE品牌為搶灘北美黑色星期五、網購星期一與年底耶誕新年等重要節慶商機，推出新款家用健身器材產品持續創造良好銷售挹注，帶動今年以來品牌銷售較去年同期成長24％，再加上XTERRA品牌與SPIRIT品牌隨著品牌知名度的提升，亦帶動出貨量與接單表現升溫，生產基地整體產能稼動率保持一定水準之上，旺季效應明顯。

喬山總經理羅光廷 本報系資料庫
喬山總經理羅光廷 本報系資料庫
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喬山營收按摩

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