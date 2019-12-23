旺季喊燒 健身器材股喬山、岱宇吸買盤

旺季助威，健身器材股本月營收看俏。喬山（1736）12月營收可望挑戰歷史新高，市場看好，喬山全年營收將突破250億元，且明年在收購知名日本富士Fuji按摩椅60%股權和跑步機新產品的帶動下，不乏營收成長力道。岱宇（1598）也受惠年底需求暢旺，第四季營運表現可期。喬山今日盤中股價來到84.7元，漲幅3.5%，岱宇盤中股價來到41.2元，漲幅2.8%。

喬山董事會已通過，收購日本朝日集團旗下富士醫療器公司60%股權，收購金額為62.41億日圓（約新台幣17.17億元），全案預計明年2月進行股權交割。法人表示，此次的收購案可望強化喬山的按摩椅事業，尤其歐美按摩椅市場近年維持雙位數成長，估富士按摩椅可貢獻喬山明年營收50億元以上，EPS貢獻約0.5元。

市場並看好，喬山越南新廠今年底投產後，綜效可期，該廠區未來還會規劃二期工程，將視接單狀況而定，一、二期廠區最大產值上看30億元，以生產家用產品為主，由於越南廠的生產成本較中國廠低15%，預期投產後有助整體營運表現。