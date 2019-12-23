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康和證券單車接力環島公益啟程 董座挑戰花東逆風行

2019-12-23 09:51經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

康和證券集團第二年參與中華基督教救助協會「1919愛走動—急難家庭救助計畫」單車環台公益勸募，今（2019）年12月21日正式啟程。康和證券集團董事長鄭大宇號召四名同仁接力環島，兩年來康和已有12人次參與公益環島。鄭大宇個人並擔任15天環島路程中，最艱難的花東路段騎乘，將從南台灣繞行東海岸逆風北上。

康和證券集團今年首度有女性同仁參與單車環島。車隊預計在15天內騎乘約1,300公里、環台超過100個鄉鎮，探訪需要救助的弱勢家庭，同時藉由單車環島，進行公益募款。

鄭大宇表示，康和希望以具體行動感染越來越多的人投入公益，藉由每個人的善念傳遞愛心，提升社會正向前進的力量。尤其台灣許多弱勢的個人或家庭，在遭逢特殊急難或意外事故時，因為地處偏遠，缺乏足夠的社會資源予以及時救助。透過偏鄉關懷溫馨送暖的行動，除了讓急難家庭得到幫助，也將愛心傳遞至社會更多角落。

康和證券鼓勵員工參與公益慈善社會關懷活動，每年提供同仁兩天全薪公益假，鼓勵員工在工作之外，投入社會服務與慈善活動，形成企業文化。

鄭大宇並率先投入身體力行，連續兩年號召同仁以單車環島的模式參與公益活動。他強調，單車環島只是康和公益關懷的開始，今年康和將關懷觸角延伸至獨居老人及原住民，先後捐款贊助台南普門仁愛之家及稻江商職青棒隊，未來將以更多具體行動支持公益慈善，善盡企業社會責任。

為了鍛鍊環島騎乘體力及建立良好的團隊默契，康和證券五名環島車隊的成員從7月開始，與1919環台車隊的其他隊員展開五個月的密集訓練。隊員們利用週末假日在自行車專用道、公路、山路練習騎乘，風雨無阻，適應不同的氣候及路況，以期在年底的環島之行順利成功。

為了激發更多的愛心民眾響應支持，康和證券不但全心投入為期15天的環島公益，更熱血參與在高雄與台北的兩場大型陪騎活動，期望透過南北的聯手騎乘來串連愛心。

其中，12月21日在台北舉行的大型陪騎，配合1919車隊在同一天的啟程環島，陪騎隊伍與環島車隊在凱達格蘭大道會合後一起出發，途經華江雁鴨自然公園、景美河濱公園，愛心陪騎17公里。台北地區的大型陪騎在新店陽光橋天空廣場抵達終點，車隊則繼續前行，展開環島行程。

康和證券集團單車接力環島公益，總經理邱榮澄（前排右五）到現場為環島勇士打氣。(圖...
康和證券集團單車接力環島公益，總經理邱榮澄（前排右五）到現場為環島勇士打氣。(圖/康和證券提供)
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