麗豐-KY今年營運 逆勢創高

麗豐-KY（4137）表示，受惠旗下主營通路「克麗緹娜」美容連鎖加盟店營運規模穩定擴大，挹注集團累計今年11月營收達46.44億元、年增12.93％，今年前三季整體毛利率、營業利益率分別達85％、36％水準，且稅後淨利達10.55億元，稅後每股盈餘13.27元，改寫歷史同期獲利新高。

麗豐-KY現正亦積極打造醫美品牌「雅樸麗德」期望成為驅動營運成長的第二支箭，拉升集團營運再創高峰。

雖近年來中國大陸經濟成長速度放緩，但觀察今年大陸各電商平台在「雙十一」網購節旺季中仍傳銷售捷報，尤其美容保養類為推進業績成長的動能之一，凸顯「美容、保健」相關商品與服務成為民生消費合理性項目，也是引領消費升級的重要產業，創造麗豐集團良好的發展環境。

麗豐-KY表示，30年對於「克麗緹娜」來說是一個重要的里程碑，希望憑著成功的經驗，再致力發展更深更廣的「大健康產業」。「克麗緹娜」是定位在中高端專業的美容保養品牌，近年來以良好的營運表現，支撐集團轉型成為更多角化的經營模式，成功建立起四大通路並涵蓋六大事業體，包括主營「克麗緹娜美容連鎖加盟店」、「雅樸麗德醫美及全抗衰老診所」、「新美力電商平台」、「RnD美甲美睫」等四大通路，另再加上 「微碩生產基地｣與｢哲美培訓學院」，成就集團旗下六大事業體。

麗豐-KY表示，雖今年整體大環境嚴苛、商業環境受到多元化影響，但受惠於美容保養是普遍且合理的民生需求，全年營運呈現逐季增溫的態勢。尤其第4季在雙十一的助陣，加上換季保養需求催動及行銷宣傳效益展開下，帶動整體營收保持良好的成長表現。

展望下一個30年，麗豐-KY表示，克麗緹娜將打造全新品牌形象，持續拓展公司於美容保養市場的份額，布局全球市場，並以成為華人美容品牌具有影響力的領導者為願景，持續投資開發更好的商品、強化品牌力、管理優化並回饋社會。