聖誕節、跨年行情發酵 觀光股獲短多點火

2019年進入尾聲，觀光類股喜迎旺季，搭上台股今年來順利站上12,000點高點，燦星旅（3719）、雄獅、國賓、華園、寒舍等觀光股行情發酵，且提振上市櫃類股指數紛紛走高逾0.1%及0.5%。

台股今（19）日在12,000點上高檔震盪，電子股遭資金出脫，順勢帶動落後的觀光族群補漲；其中，先前有高雄概念股之稱的國賓、華園撐起上市觀光股要角，盤中漲幅達2.4%及1.6%；受惠年底尾牙春酒、聖誕晚餐商機的寒舍、晶華，也吸引買盤進場，推升股價表現。

上櫃觀光股方面，天蔥11月在嘉義秀泰開幕後大受好評，單店業績較原本的Mr.Onion成長五成，整體營運漸趨損益兩平，帶動股價強漲6%以上；同樣也是餐飲連鎖餐飲店六角今天股價也有不錯的表現，盤中上漲2.1%，法人表示，近年來全球展店加速，股價穩步走高，隨著產業旺季帶動，股價也將呈現中性偏多格局。

除了餐飲業者外，同樣受惠聖誕節、跨年節慶的旅遊業者燦星旅、雄獅旅，近期因為政府秋冬旅遊補助方案延長至明年1月底，業績備受市場期待，今日盤中股價漲幅也有3%及1.4%。

元富投顧協理湯建源表示，近期大盤類股輪動快速，資金尋找落後族群，觀光類股挾消費業績題材，有機會獲短多點火，走出上一季的壓抑氛圍，值得留意的是，短線投資人偏多操作仍須留意成交量，才能降低可能的流動性風險。