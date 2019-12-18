轉投資失利 欣陸投控Q4衰退、明年恢復動能

欣陸投控（3703）今年接連轉投資失利，拖累整體營運。欣陸投控昨（18）日代子公司大陸工程公告，關聯企業NCC子公司ABHC營運虧損，本季一次性認列投資損失約新台幣5.5億元。

法人估下半年營運衰退機率大，但公司強調，大陸工程今年有建案、資產處分利益入帳，全年營運仍有撐。明年少了投資損失，營運動能將恢復動能。

American Bridge Holding Company（ABHC）為大陸工程關聯企業New Continental Corp. (NCC)的子公司，目前大陸工程持有ABHC特別股和應收特別股股利淨額共5億5329萬2千元。

欣陸投控表示，ABHC承攬基礎建設工程業務虧損。根據ABHC財務業務狀況，大陸工程評估其將無法履行特別股義務，董事會決議依會計準則，將ABHC特別股和應收特別股股利全數提列當期損失。

欣陸投控間接持股NCC股權45%，早在11月，就因為ABHC業務虧損，第3季認列NCC投資損失3億6843萬3千元，並一次認列NCC投資溢價之減損損失2億1,129萬8千元。

受NCC拖累，欣陸投控第3季單季獲利虧損，每股純益（EPS）虧損0.63元，現在第4季再認列NCC及ABHC投資損失，法人估第4季單季恐難擺脫虧損狀態。

不過，欣陸投控強調，大陸工程本業維持獲利，今年有「琢白」、松江南京「琢豐」完工入帳，按比例分配可獲利約210億元；第4季還可認列松山區不動產處份利益約3.7億元。

此外，明年起將無須再認列NCC和ABHC相關投資損失，目前國、內外在建工程承攬金額約690億元，未來三年營運動能無虞。