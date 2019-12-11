達新簽約標售台中舊廠土地 每股獲利貢獻上看23.4元

達新（1315）今（11）日公告與戴德梁行簽訂公開標售不動產契約，將處分台中舊廠不動產，由於土地面積廣達2,593坪，且地點位在台中大遠百旁的精華地段，達新此次開價高達72.35億元，未來如果成功標售，每股獲利貢獻度上看23.4元，達新明年業外可望先吞下超級大進補。

達新行政副總賴耿民表示，達新的台中舊廠從1993年就已經遷走，公司希望透過出售以活化資產。該土地為達新早期為了建廠而取得，原始成本僅7,500萬元，如今價格已翻了一百番，公司2011年時做過資產重估，價格為每坪100萬元、換算總價值25.93億元，這部分的增值已反應在財務報表上。

而達新台中舊廠此次開價72.35億元，如果順利標售，不考慮稅金及相關費用，達新可獲得業外收益高達46.4億元，以達新目前股本19.8億元換算，每股獲利貢獻度高達23.4元。如果標售作業一切順利，最快明年第1季可入帳。

在此之前，達新今年3月也委託另一家不動產投資顧問公司世邦魏理仕，標售同樣位在台中大遠百商圈附近的土地及建物，原本為達新的員工宿舍，土地面積661.87坪、建物約304.57坪，最後由理仁建設以6.22億元標走。

相關處分利益加持下，達新今年第2季每股暴賺2.51元，較去年同期轉虧為盈，更比第1季暴衝102倍，這也帶動達新今年前三季獲利年增1.68倍，換算每股純益已達3.94元。

至於本業方面，達新今年前三季營業利益4,259萬元，對照去年同期因為原料價格偏高、營業利益僅107萬元，本業獲利明顯改善，但仍不如業外搶眼。