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風電+台商回流熱 新光鋼明年業績看漲

2019-12-11 12:45經濟日報 記者戴慧瑀／即時報導

新光鋼（2031）正積極發展離岸風電，明年接單看法樂觀。董事長粟明德今（11）日在法說會上表示，轉投資前端離岸風電設備公司今年取得國際認證後，彰濱廠第3季已經接獲加工訂單；鋼管製造部分，則預定明年1月正式生產。按照開發商時程，隨著開發商陸續發包訂單，今年底或明年首季進入材料買賣採購高峰期。

粟明德指出，9月以來，彰濱廠陸續接貨鋼板預彎等前置型加工訂單，客戶包括台塑重工、中鼎子公司聚鼎、世紀鋼等國內風電供應鏈，截至目前出貨量約一萬多噸。鋼管生產因為還需要開發商認證，正式生產要等到明年。

粟明德說，明年風電材料採購今年底到明年首季會有一波高峰，在有前段加工優勢下，公司可望拿到訂單優先權，「應該會有一些成績。」未來將力拼鋼管、加工製造產能全滿，一年希望可能做到3~4萬公噸。

就時程來看，沃旭大彰化西南、東南2個風場預定2021年併聯發電，材料供應或落在今年底及明年；哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳西島及中鋼中能風場的鋼板加工或離岸設備需求，則預定等到明年或後年發酵。

今年鋼市表現欠佳，新光鋼表示，雖然出貨量未減，但因售價下跌、原物料波動影響，前三季累計營業利益虧損1803.5萬，毛利率也衰退至3.11％。

不過，展望明年，公司觀察，鋼價年底已到谷底，有機會反彈；且國內工具機、南韓汽車業去庫存逐漸告一個段落，需求有望回溫。

另外，在美中貿易戰下，台灣不僅有轉單效應，台商回流亦使廠房鋼構需求變多，新光鋼鋼構及物流業務均受惠。

離岸風電新光鋼

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